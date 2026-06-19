限定「RS3」は0-100km/h加速が3.8秒、290km/hの最高速をマーク

アウディRS 3コンペティションリミテッド｜Audi RS 3 Competition Limited

アウディの高性能コンパクトモデル「RS 3」に、アウディ伝説の5気筒エンジン誕生50周年を記念した世界750台限定モデル「コンペティションリミテッド」が設定された。

カーボン製フロントフードの下には、最高出力294kW（400ps）、最大トルク500Nm（51.0kgf-m）を発揮する2.5リッター直列5気筒ターボエンジンが収められている。

これに7速DCT（Sトロニック）とRSトルクスプリッターを備えた「クワトロ」四輪駆動システムを組み合わせることで、圧倒的なパワーを余すところなく路面に放ち、0-100km/h加速を3.8秒でこなすパフォーマンスを実現している。

RSスポーツエキゾーストシステムによる5気筒のエンジンサウンドは、伝統エンジンの点火順序「1-2-4-5-3」から生み出されており、その官能的なサウンドを際立たせるため、ファイアウォール周囲の遮音材を特別に調整。さらにこの限定モデルは、最高速度リミッターを290km/hへと引き上げ、それに相応しいレッドキャリパーのRSセラミックブレーキ（フロント）システムを標準装備することで、サーキットでの限界走行も視野に入れた卓越した制動力を発揮する。

また、この限定モデル専用に開発・チューニングされた3ウェイ手動調整式コイルオーバーサスペンションは、ハイスピード／ロースピードコンプレッションおよびリバウンドの3要素を個別に調整し、ドライバーの感性と共鳴する緻密なセットアップが可能に。さらに、強化リヤスタビライザーの採用により、コーナリング時の安定性はさらに高まっている。

19インチホイールはマットネオジムゴールド塗装の10クロスポークデザイン

アウディRS 3コンペティションリミテッド｜Audi RS 3 Competition Limited

ボディカラーはアウディの伝説的モデル「アウディ スポーツ クワトロ」へのオマージュであるマラカイトグリーンと、RS 3として初採用となるグレイシアホワイトマット（29万円高の有償）のスペシャルカラー2色を設定。フロントリップスポイラーからリヤディフューザーに至るまで、風洞実験を経て開発された専用マットカーボン仕上げのエクステリアパーツ（リップスポイラー／エアインレットトリム／フロントカナード／エクステリアミラー／サイドスカート／リヤスポイラー／ディフューザートリム）が、機能美とともに独自の存在感を放つ。

ボディの前後にはヘリテージカラーのRSバッジを装着するほか、サイドには「RS 3 competition limited」のウインドウレタリングが施され、さりげなく特別感を主張。足もとには、マットネオジムゴールドにペイントされた10クロスポークデザインの19インチアルミホイールを採用し、ベースモデルと同様に前後で異なるサイズ（フロント265/30 R19、リヤ245/35 R19）のタイヤを装着する。

アウディRS 3コンペティションリミテッド｜Audi RS 3 Competition Limited

インテリアは、ネオジムゴールドとブラックによるダイナミカ／レザーインテリアとジンジャーホワイトステッチングを採用。マットカーボン仕上げバックシェルのRSバケットシートや、ブラックダイナミカ／レザーのコンビネーションによるステアリングホイールおよびセンターマーカー、シートベルトや、フロアマット（フロント／リア）に至るまで、ジンジャーホワイトステッチが施され、コントラストが際立ったスペシャルモデルの特別感が演出されている。

さらに、quattroバッジが施されたカーボンアトラス マットのデコラティブパネルが、エクスクルーシブな空間を際立たせている。センターコンソールには、世界限定750台の証であるシリアルナンバーが刻印され、所有するオーナーの悦びを高める。

そのほか、ドアを開けるたびに足元を照らす「RS 3 competition limited」のドアエントリーライトや、1994年の「RS 2アバント」へのオマージュであるホワイトを基調とした専用メーターデザイン、さらにはこのモデルのエンジン点火順序「1-2-4-5-3」のパターンで点滅する専用のダイナミックライトアクションなど、アウディの矜持が細部にまで宿っている点も見どころ。

RS 3コンペティションリミテッドの生産工程は極めてユニークで、アウディが本拠置くドイツ・インゴルシュタット工場と、ベーリンガーホフ工場の連携で完成。インゴルシュタット工場で特別なペイントを施してラインオフした完成車は、Audi Sportモデルやそのレーシングモデルの組み立てを担うベーリンガーホフ工場に送られ、熟練メカニックの手によって、専用のサスペンションやカーボンパーツに至るまで一台一台丹念に時間をかけて組み上げられる。

RS 3コンペティションリミテッドは、アウディの情熱が結実した特別な生産プロセスによって、まさに同社の掲げるスローガン「Vorsprung durch Technik（技術による先進）」を具現した特別なモデルとして誕生したのである。

税込車両価格は「RS 3スポーツバック・コンペティションリミテッド（日本70台限定）が1399万円、「RS 3セダン・コンペティションリミテッド（同30台限定）が1418万円。納車は2027年第1四半期の予定だ。

アウディ「RS 3コンペティションリミテッド」主要装備・仕様

●スピードリミッター 290km/h

●RSセラミックブレーキ（フロント）＆ ブレーキキャリパーレッド

●専用コイルオーバーサスペンション（3ウェイ手動調整式）

●強化リヤスタビライザー

●専用マットカーボンエクステリア

・リップスポイラー

・エアインレットトリム

・フロントカナード

・エクステリアミラー

・サイドスカート

・リヤスポイラー

・ディフューザートリム

●ヘリテージスタイル”RS”バッジ（フロント／リヤ）

●ウインドウレタリング ”RS 3 competition limited”

●アルミホイール 10クロススポーク マットネオジムゴールド（フロント9.0J x 19+265/30R19タイヤ / リヤ8J x 19+245/35R19タイヤ）

●RSバケットシートフロント（マットカーボンバックシェル） ※電動シート調整なし

●ダイナミカ／レザーインテリアブラック／ネオジムゴールド（ジンジャーホワイトステッチ）

●ステアリングホイール ブラックダイナミカジンジャーホワイトステッチ＆センターマーカー

●シートベルト ジンジャーホワイト

●フロアマット（フロント＆リヤ） ジンジャーホワイトステッチ

●デコラティブパネル カーボンアトラスマット

●ドアエントリーライト”RS 3 competition limited”

●シリアルナンバー刻印（センターコンソール）

●専用メーターデザイン（ホワイト）

SPECIFICATIONS

アウディRS 3スポーツバック・コンペティションリミテッド｜Audi RS 3 Sportback Competition Limited

ボディサイズ：全長4380［4535］×全幅1850×全高1435［1410］mm

ホイールベース：2630mm

最高回転半径：5.1m

乗車定員：5人

荷室容量：282［321］L

車両重量：1580［1590］kg

総排気量：2480cc

エンジン：直列5気筒ターボ

最高出力：294kW（400ps）/5600-7000rpm

最大トルク：500Nm（51.0kgf-m）/2250-5600rpm

トランスミッション：7速DCT（Sトロニック）

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：3.8秒

最高速度：290km/h

WLTCモード燃費：10.6［10.7］km/L

税込車両価格：1399［1418］万円

※［ ］内はRS 3セダン・コンペティションリミテッド