ENHYPENが、8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』を8月21日にリリースすることを発表した。

『THE SIN : BLISS』は全6曲が収録される予定で、2026年1月にENHYPEN通算4作目のダブルミリオンセラーを記録した7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』以来、約7カ月ぶりとなるニューアルバムだ。また、罪をモチーフにした「THE SIN」シリーズの第2作目となる。

ENHYPENのアイデンティティとして確立されたヴァンパイアコンセプトをベースにしているとのこと。前作『THE SIN : VANISH』では、禁忌を破り逃避した恋人たちの物語を、ストーリー・歌詞・サウンドが有機的に噛み合った「コンセプトアルバム」として描き出した。シリーズのバトンを受け継ぐ『THE SIN : BLISS』で、ENHYPENがどのような音楽とともに新たなダークファンタジーの物語を繰り広げていくのか、続報をお待ちいただきたい。

一方、ENHYPENは8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』のリリースに先立ち、ワールドツアー＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’＞で南米と北米を熱く沸かせる予定だ。3万9千席に及ぶ大型スタジアム（アリアンツ・パルケ）で7月4日に開催されるサンパウロ公演は完売を目前に控えており、さらにメキシコシティ公演は、チケット完売に伴う追加公演を重ね、計3公演に拡大された。

◾️8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』

・形態

全3形態：[FORBIDDEN Ver.]、[AFTERLIGHT Ver.]、[STORM Ver.]

・販売価格：3,135円（税込） ・商品内容

OUTBOX：W215×H305 ※各形態別

TABLOID：W210×H297 / 12SPREADS ※各形態別

LYRIC BOOK：W90×H130 / 16P ※各形態別

CD-R：W120×H120 ※各形態別

CD ENVELOPE：W125×H125 ※各形態別

FILM PHOTO A：W100×H150 ※各形態別

FILM PHOTO B：W100×H150 ※各形態別(7種のうちランダム1種)

AD CARD：W82×H52 ※各形態別

LOGO STICKER：W140×H18

STICKER SET：※各形態別(3種セット)

FLYER：W148×H210 ※各形態別

PHOTO CARD A：W54×H86 ※各形態別(7種のうちランダム1種)

PHOTO CARD B：W54×H86 ※各形態別(7種のうちランダム1種)

[初回限定特典]

INSTANT PHOTO： ※計400枚数量限定でランダム1枚封入

※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。