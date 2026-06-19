ENHYPEN、独自のヴァンパイアコンセプトを拡大した8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』でカムバック決定
ENHYPENが、8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』を8月21日にリリースすることを発表した。
『THE SIN : BLISS』は全6曲が収録される予定で、2026年1月にENHYPEN通算4作目のダブルミリオンセラーを記録した7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』以来、約7カ月ぶりとなるニューアルバムだ。また、罪をモチーフにした「THE SIN」シリーズの第2作目となる。
ENHYPENのアイデンティティとして確立されたヴァンパイアコンセプトをベースにしているとのこと。前作『THE SIN : VANISH』では、禁忌を破り逃避した恋人たちの物語を、ストーリー・歌詞・サウンドが有機的に噛み合った「コンセプトアルバム」として描き出した。シリーズのバトンを受け継ぐ『THE SIN : BLISS』で、ENHYPENがどのような音楽とともに新たなダークファンタジーの物語を繰り広げていくのか、続報をお待ちいただきたい。
一方、ENHYPENは8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』のリリースに先立ち、ワールドツアー＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’＞で南米と北米を熱く沸かせる予定だ。3万9千席に及ぶ大型スタジアム（アリアンツ・パルケ）で7月4日に開催されるサンパウロ公演は完売を目前に控えており、さらにメキシコシティ公演は、チケット完売に伴う追加公演を重ね、計3公演に拡大された。
◾️8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』
・形態
全3形態：[FORBIDDEN Ver.]、[AFTERLIGHT Ver.]、[STORM Ver.]
・販売価格：3,135円（税込）
・商品内容
OUTBOX：W215×H305 ※各形態別
TABLOID：W210×H297 / 12SPREADS ※各形態別
LYRIC BOOK：W90×H130 / 16P ※各形態別
CD-R：W120×H120 ※各形態別
CD ENVELOPE：W125×H125 ※各形態別
FILM PHOTO A：W100×H150 ※各形態別
FILM PHOTO B：W100×H150 ※各形態別(7種のうちランダム1種)
AD CARD：W82×H52 ※各形態別
LOGO STICKER：W140×H18
STICKER SET：※各形態別(3種セット)
FLYER：W148×H210 ※各形態別
PHOTO CARD A：W54×H86 ※各形態別(7種のうちランダム1種)
PHOTO CARD B：W54×H86 ※各形態別(7種のうちランダム1種)
[初回限定特典]
INSTANT PHOTO： ※計400枚数量限定でランダム1枚封入
※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
◾️『THE SIN : VANISH (FUGITIVES Ver.)』
・形態：計7形態
・販売価格：2,200円（税込）
・商品内容
PACKAGE：W132×H140 ※各形態別
PHOTOPACK：W100×H135 (7種セット) ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
CD-R：W120×H120 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
CD ENVELOPE：W135×H125 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
POSTER：W125×H250 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
LYRIC BOOK：W88×H125 / 16P ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
MESSAGE PAPER：W130×H60 ※全形態共通
ID CARD：W86×H54 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
STICKER： (2種セット) ※全形態共通
PHOTO CARD A：W54×H86 ※7種のうちランダム1種
PHOTO CARD B：W54×H86 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
『THE SIN : VANISH (Weverse Albums ver.)』
・販売価格：1,870円（税込）
・商品内容
PACKAGE：W90×H120
QR CARD：W54×H86
TRACKLIST CARD：W54×H86
PHOTO CARD A：W54×H86 (7種のうちランダム1種)
PHOTO CARD B：W54×H86 (7種のうちランダム1種)
PHOTO CARD C：W54×H86 (7種セット)
※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
『THE SIN : VANISH (Voice Keyring Ver.)』
・販売価格：5,610円（税込）
・商品内容
PACKAGE：W110×H130×D110
VAMPIRE VOICE KEYRING：W95×H105×D95 (7種のうちランダム1種）
MANUAL PAPER：W95×H190
CD-R：W80×H80 ※2種セット
ENVEROPE：W95×H95
LYRIC BOOK：W85×H85 / 20P
PHOTO CARD A：W54×H86
PHOTO CARD B：W54×H86 (7種のうちランダム1種)
※「VAMPIRE VOICE KEYRING」の音声メッセージは最大約1,000回まで再生可能です。保管方法や使用状況により再生回数は変動する場合があります。電池交換はできません。電池が切れた後はキーリングとしてご利用いただけます。
※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
◇販売サイト
・ENHYPEN Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/r37udo92
・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/OevYyayN
◇お問い合わせ
・Weverse カスタマーセンター
お問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja
営業時間：平日10:00〜12:00、13:00〜17:00 (土日祝日を除く)
※24時間受け付けておりますが、お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。
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