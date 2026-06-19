All Aboutが実施している「今年想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、栃木県在住45歳女性のケースを紹介します。

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All Aboutが実施している「今年想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、2026年6月2日に回答のあった、栃木県在住45歳女性のケースをご紹介します。

投稿者プロフィール

ペンネーム：ずん
年齢・性別：45歳・女性
同居家族構成：本人、夫、長女、次女
居住地：栃木県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
職業：会社員
世帯年収：本人300万円、配偶者800万円
現預金：500万円
リスク資産：2000万円
リスク資産の種類：投資信託、日本株
投資歴：約15年

21万6500円分買ったJトラストが最大で42万3000円に

投資歴は約15年というずんさん。今回、想像以上に驚いた株として挙げたのは「Jトラスト＜8508＞」だと言います。

最初に購入した時期は「2025年12月」。購入株数は「500株」で平均取得単価は「433円」、購入額は「21万6500円」とのことです。

投稿時点での含み益は「15万1000円」。評価額は最大で「42万3000円」になったと言います。回答時点では「全て保有のまま」とのことです。

購入経緯については、「宝塚が好きで、500株以上の保有で招待公演に応募できる優待が欲しくて購入した。優待がある限り売りません」と話します。

買ったきっかけは「たまたま株のオープンチャットで見つけて」とのこと。値上がりについては、「なぜか上がりました。値上がりは考えていませんでした」と振り返ります。

値上がりに気付いたときの心境について、ずんさんは「売らないけどもっと買えばよかった！」とコメントしていました。

臨時収入は高配当株や優待株に入れていきたい

今回の銘柄について、ずんさんは「株価は上がっているし、優待はほしいし大満足です」と話します。

今年のこれまでの株式投資については、「今年は一度ガクンと下がったけど、結局持ち直してプラスです」と回答。

また、「スクロールを優待目的で保有していましたが、優待を廃止も株価は上がったため、即売りました。プラス7万9000円で売れたし、最後の優待もいただけてよかったです」ともコメントしています。

今後は、「まだまだ現金より株や投資信託を増やしたいので、臨時収入や副業の収入は高配当株や優待株に入れていきたい」と話していました。

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(文:あるじゃん 編集部)