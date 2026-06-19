「優待が欲しくて買っただけなのに株価がほぼ2倍に」45歳女性が今年驚いた株
All Aboutが実施している「今年想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、2026年6月2日に回答のあった、栃木県在住45歳女性のケースをご紹介します。
年齢・性別：45歳・女性
同居家族構成：本人、夫、長女、次女
居住地：栃木県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
職業：会社員
世帯年収：本人300万円、配偶者800万円
現預金：500万円
リスク資産：2000万円
リスク資産の種類：投資信託、日本株
投資歴：約15年
最初に購入した時期は「2025年12月」。購入株数は「500株」で平均取得単価は「433円」、購入額は「21万6500円」とのことです。
投稿時点での含み益は「15万1000円」。評価額は最大で「42万3000円」になったと言います。回答時点では「全て保有のまま」とのことです。
購入経緯については、「宝塚が好きで、500株以上の保有で招待公演に応募できる優待が欲しくて購入した。優待がある限り売りません」と話します。
買ったきっかけは「たまたま株のオープンチャットで見つけて」とのこと。値上がりについては、「なぜか上がりました。値上がりは考えていませんでした」と振り返ります。
値上がりに気付いたときの心境について、ずんさんは「売らないけどもっと買えばよかった！」とコメントしていました。
今年のこれまでの株式投資については、「今年は一度ガクンと下がったけど、結局持ち直してプラスです」と回答。
また、「スクロールを優待目的で保有していましたが、優待を廃止も株価は上がったため、即売りました。プラス7万9000円で売れたし、最後の優待もいただけてよかったです」ともコメントしています。
今後は、「まだまだ現金より株や投資信託を増やしたいので、臨時収入や副業の収入は高配当株や優待株に入れていきたい」と話していました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：ずん
年齢・性別：45歳・女性
同居家族構成：本人、夫、長女、次女
居住地：栃木県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
職業：会社員
世帯年収：本人300万円、配偶者800万円
現預金：500万円
リスク資産：2000万円
リスク資産の種類：投資信託、日本株
投資歴：約15年
21万6500円分買ったJトラストが最大で42万3000円に投資歴は約15年というずんさん。今回、想像以上に驚いた株として挙げたのは「Jトラスト＜8508＞」だと言います。
最初に購入した時期は「2025年12月」。購入株数は「500株」で平均取得単価は「433円」、購入額は「21万6500円」とのことです。
投稿時点での含み益は「15万1000円」。評価額は最大で「42万3000円」になったと言います。回答時点では「全て保有のまま」とのことです。
購入経緯については、「宝塚が好きで、500株以上の保有で招待公演に応募できる優待が欲しくて購入した。優待がある限り売りません」と話します。
買ったきっかけは「たまたま株のオープンチャットで見つけて」とのこと。値上がりについては、「なぜか上がりました。値上がりは考えていませんでした」と振り返ります。
値上がりに気付いたときの心境について、ずんさんは「売らないけどもっと買えばよかった！」とコメントしていました。
臨時収入は高配当株や優待株に入れていきたい今回の銘柄について、ずんさんは「株価は上がっているし、優待はほしいし大満足です」と話します。
今年のこれまでの株式投資については、「今年は一度ガクンと下がったけど、結局持ち直してプラスです」と回答。
また、「スクロールを優待目的で保有していましたが、優待を廃止も株価は上がったため、即売りました。プラス7万9000円で売れたし、最後の優待もいただけてよかったです」ともコメントしています。
今後は、「まだまだ現金より株や投資信託を増やしたいので、臨時収入や副業の収入は高配当株や優待株に入れていきたい」と話していました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)