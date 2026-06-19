和歌山県橋本市学校給食センターで５月、「かやくうどん」を調理する際に乾燥剤（縦７センチ、横８センチ）が混入していたことが１８日、市教育委員会への取材でわかった。

市立の小中学校計７校の児童や生徒らに提供され、約７００人がうどんを食べたが、現時点で健康被害は確認されていないという。

同センターによると、三石小学校の児童らが５月２７日、うどんを配膳している際に乾燥剤を見つけた。うどんは紀見、柱本、境原の３小学校などに配膳されたものも含めて同じ大鍋で調理。アレルギーなどに配慮する必要がある一部の児童や生徒向けの別メニューとして、ほかの３小中学校にも提供された。混入を把握した同センターが、各校に連絡した時点で、すでに約７００人が食べていた。

その後の調査で、干しシイタケを鍋に投入する際に乾燥剤が混入したと判明。同センターが、製造元に問い合わせたところ、乾燥剤に危険な成分は含まれていなかったという。

橋本市は、給食の調理を委託している大阪府内の業者に文書で指導を行った。橋本市教委は、保護者らに文書で、すでに説明。２２日には市議会文教厚生建設委員会で報告する予定。

同センターの担当者は「児童や保護者の皆様にご迷惑をおかけした。再発防止に努め、安全・安心の給食を提供していく」とコメントした。