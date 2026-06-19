【ギミック王】水冷の液体が流れるのが見える！「REDMAGIC 11S Pro」をレビュー。性能もいいし、コスパも良好です

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が「【ギミック王】水冷の液体が流れるのが見える！「REDMAGIC 11S Pro」をレビュー。性能もいいし、コスパも良好です」を公開した。最新ゲーミングスマートフォンである同機のデザインや性能、独自のギミックを細かく検証し、ゲーマーにとっての真の価値を浮き彫りにしている。



戸田はまず、同機の外観やディスプレイをチェック。スケルトン調のデザインと水冷システムに注目し、「このギミックというか表示が面白いですよね」と語り、背面のファンや液体が流れる様子など、ゲーミングPCさながらのロマンあふれる仕様を高く評価した。重量については「ヘビー級ですね。241g。僕にはちょっと重い」と率直な感想を述べつつも、7500mAhの大容量バッテリーを搭載しているため、長時間のプレイには適しているとゲーマー目線でのメリットを挙げた。



性能面では、最新チップ搭載によるベンチマークスコアの高さを確認した上で、実際のゲームプレイを通じて検証を行った。レースゲームでは本体側面のタッチセンサー方式LRボタンを活用し、「とっても楽しくゲームできております」と操作性の良さを実感。さらに高負荷なタイトルである原神の起動時には、「画質デフォルトで高ですよ。初めてかもしれません」と、圧倒的なパフォーマンスに驚きを見せた。



動画の最後には、価格とスペックのバランスを踏まえて総合評価を実施。「買うなら16GBの512GBモデルがコスパを含めていいのではないか」と推奨し、最終点数を75点と発表した。重量やインカメラの画質など一部の使い勝手には言及しつつも、「ゲームをする人には最高」と太鼓判を押しており、妥協のないプレイ環境を求めるユーザーにとって、有力な選択肢となる一台と言えそうだ。