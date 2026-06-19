アイドルグループ「UtaGe!」の宇佐美ことはが17日、自身のインスタグラムを更新。昭和感漂う空間でショットをアップした。



【写真】まるで別世界に来たよう 昭和になじむ令和アイドル

宇佐美は「気になってたカフェ」と記し、シアー感のあるチュニックにデニムのコーデで、懐かしい雰囲気で満たされた場所で撮影した写真を公開。赤のランドセルや天井からつるされたペンダントライトなど、昭和の小学生女子の部屋を思わせる。



ほかにも、キャラクターが描かれた肩掛けの水筒、壁には双子姉妹のユニット、ザ・リリーズのデビュー曲「水色のときめき」(1975年)のジャケットなども見られる。タイムスリップしたような場所は都内のカフェ。宇佐美も「#柴又 #カフェ #セピア #アイドル #ボブ」のハッシュタグを添えていた。



水色にバニラの白、ソーダは淡いピンクのカラフルなドリンク、パンケーキには少女漫画「キャンディ♡キャンディ」の主人公キャンディス・ホワイトの顔が。「クリームソーダのアイスの感じがとても好きだった パンケーキも色んな楽しめ方できて美味しかった」と満足感を漂わせた。



ファンからは「かわいい」のコメントはもちろん、別世界に迷い込んだようなショットに「レトロ感がイイね」「店内もクリームソーダもめっちゃカラフル」「しっくりさせてしまう ことちゃんさすがだわ～～」「MV撮ってほしいわぁ」といった声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）