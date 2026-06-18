はじめてのカルティエ 第3回 王族のひと言から生まれた名作。カルティエの腕時計「パシャ」の知られざる物語

はじめてのカルティエ 第3回 王族のひと言から生まれた名作。カルティエの腕時計「パシャ」の知られざる物語