ベトナム航空は、「次の旅はダナンへ！ダナン線増便記念SNSキャンペーン」を6月12日から28日まで実施している。

東京/成田・大阪/関西〜ダナン線の増便を記念したもの。同社公式SNSアカウントをフォローした上で、XとFacebookでは対象投稿をシェア、Instagramでは対象投稿にコメントを行うことで参加できる。賞品は日本発ベトナム行きビジネスクラス往復航空券が1名、エコノミークラス往復航空券が1名、ベトナム航空オリジナルグッズが3名。

同社は7月1日から10月24日までの期間中、東京/成田〜ダナン線では現行の週7往復から月・木・土・日曜を追加して週11往復に、大阪/関西〜ダナン線では現行の月・木・金・日曜の週4往復から水曜を追加して週5往復に増便する。いずれもエアバスA321型機を使用する。

ダナン線の予約数は、前年同期比で東京/成田線が133％、大阪/関西線が116％に増加しているといい、為替や物価水準を踏まえた短・中距離の海外旅行先として日本人旅行者の関心が高まっているという。10月25日以降の冬スケジュール期間中も増便の継続を計画している。

■ダイヤ

VN319 東京/成田（09：00）〜ダナン（12：40）／毎日

VN317 東京/成田（10：30）〜ダナン（14：10）／月・木・土・日（7月2日〜10月24日）

VN318 ダナン（00：10）〜東京/成田（07：35）／毎日

VN316 ダナン（01：05）〜東京/成田（08：30）／月・木・土・日（7月2日〜10月24日）

VN337 大阪/関西（09：30）〜ダナン（12：25）／月・水（7月1日〜10月24日）・木・金・日

VN316 ダナン（01：10）〜東京/成田（07：55）／月・水（7月1日〜10月24日）・木・金・日