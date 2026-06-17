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徳島市のアミコビルに6月17日、三越徳島のギフトセンターが開設され、お中元商戦がスタートしました。

しかし、時代の流れでしょうか。

2026年は、店頭からは「あるもの」が姿を消しました。

お世話になっている人への「夏の贈り物」。

日本の文化、「お中元」の季節がやってきました。

三越徳島は、17日からアミコ東館5階に「お中元センター」を開設しました。

しかし、その光景にはある変化が、訪れた買い物客が眺めているのは「カタログ」。

店頭には、実際の品物が一切置かれていません。

近年、ネット販売が主流となっていることから、2026年から店頭の見本品を廃止。

過去に購入履歴がある利用者にカタログを郵送し、注文してもらう形に変更しました。

商品は約2200点用意され、お中元の定番であるゼリーやビール、さらに、鳴門鯛や半田そうめんなど、県内の名産品を集めた徳島ギフトも用意されています。

（三越徳島・梶河孝治 店長）
「去年はコメの高騰があり、そうめんやうどんがよく売れた」
「今年は暑い予測があるので、ビール・飲み物・ゼリーがよく売れると予測している」

こちらは、約半世紀前のお中元商戦の映像。

当時の店頭には、高級そうなお酒などがずらり。

お洒落をして百貨店を訪れ、贈る人を思い浮かべながらお中元を選ぶ。

お中元の数は、人付き合いの多さの表れでした。

「ガンバロー」

売る側にとっても、大きな「商機」。

従業員が集まり、決起集会が開かれるほどの熱の入れようでした。

（三越徳島・梶河孝治 店長）
「お中元は日頃お世話になった方々への、感謝の気持ちを贈るギフトです」
「今後もこういった贈る文化を、しっかりと継承したいと思います」

三越徳島のお中元ギフトセンターは、7月20日まで開設されます。

時代は変わっても、人付き合いの大切さは変わりません。

久しぶりのあの人へ、お中元でご挨拶してみてはいかがでしょうか。