全国で180店舗を展開するコーヒーチェーン「カフェ・ベローチェ」が大分市に県内初出店し、初日から多くの客でにぎわっています。

【写真を見る】手頃な価格が人気「カフェ・ベローチェ」大分初上陸 「ソフトクリームがたっぷり！」看板メニューに歓喜の声

大分市のイオンパークプレイス大分店に17日オープンした「カフェ・ベローチェ」。関東・関西など主要都市を中心に全国でおよそ180店舗を展開するコーヒーチェーンで、県内には初出店となります。

ブレンドコーヒーは330円。モーニングセットは530円からと手ごろな価格帯が特長で、初日は午前9時の開店とともに多くの客でにぎわっていました。

看板メニューは？ 初日客「ソフトクリームがたっぷり」

中でも看板メニューはコーヒーゼリー430円。無糖のゼリーにソフトクリームが乗った大人の味わいです。

（来店客）「これは皆さん食べていたので食べたいなと思った。おいしいです。ソフトクリームがたっぷり乗っている」「モーニングで食べておいしかったです。頻度的にはよく寄るかなと思う」

（カフェ・ベローチェ パークプレイス大分店・菅怜真店長）「ベローチェには迅速という意味がありまして、お客様に素早く提供するので少しでもお買い物の休憩に寄ってもらえるようなお店にしていきたい」

営業時間は午前9時から午後10時まで。カフェ利用だけでなくモーニングやランチなど幅広く活用できそうです。