フォークを入れた瞬間とろけるっ！旬のなすをシンプル豪快『なすの韓国風甘辛ステーキ』
なす4本を豪快に使う、今の季節にぴったりのごちそうおかず。じっくり蒸し焼きにしたなすは、箸を入れた瞬間にとろり。コチュジャンをきかせた甘辛の韓国だれをたっぷりまとわせます。
旬のおいしさを存分に堪能できる、なす好きにはたまらない一皿。白いご飯を準備したら、思いきり頬張って！
『なすの韓国風ステーキ』のレシピ
材料（2人分）
なす……4個（約400g）
〈韓国風だれ〉
にんにくのすりおろし……少々
コチュジャン……大さじ1
酒……大さじ1
しょうゆ……大さじ1と1/2
水……大さじ2
白いりごま……少々
オリーブオイル
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
なすはへたと先端を少し切り落とし、皮に8mm間隔で斜めに浅く切り込みを入れる。〈韓国風だれ〉の材料を混ぜる。
（2）なすをフライパンで焼く
フライパンにオリーブオイル大さじ2を中火にかける。なすを並べ入れ、ふたをして3分ほど焼く。裏返して弱火にし、再びふたをして5分ほど蒸し焼きにする。〈韓国風だれ〉を加えてなすにからめ、器に盛って白いりごまをふる。
なす4本なんて多いかも？ と思っても、このおいしさならあっという間。白いご飯も必須ですよ♪
教えてくれたのは…
大庭 英子オオバ エイコ
料理家
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料理家、福岡県出身。基本をふまえながらも、アイディアに満ちあふれる料理を日々提案。身近な材料と調味料の組み合わせが絶妙で、大胆で素材を生かすシンプルなレシピが人気。『オレンジページ』では創刊当時から活躍。数多くの雑誌や書籍で支持される。
（『オレンジページ』2021年6月17日号より）