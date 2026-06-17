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YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が「【3日連続S高】ビキニ姿でアイスバケツチャレンジしたら、株価が爆上げした話が面白すぎたwww【最年少上場女性社長/経沢香保子】」を公開した。動画では、実業家の経沢香保子が登場し、過去にビキニ姿で行った「アイスバケツチャレンジ」が、自身の持ち株に与えた驚きの影響について赤裸々に語っている。



対談は、持ち株の株価が上がらなかった時期の話題からスタート。経沢が自身で創業し、上場させた後に退任した会社「トレンダーズ」のエピソードを振り返る。退任後、当時難病支援のキャンペーンとして流行していた、氷水を頭からかぶる「アイスバケツチャレンジ」に参加したという経沢。「アイスバケツかぶったら、3日連続ストップ高になったんですよ」と、予想外すぎる株式市場の反応を明かした。



この異常事態に対し、聞き手の田端信太郎は「ビキニに釣られたすけべ買いってやつですよ」とすかさず鋭いツッコミを入れる。経沢も「本当にありがたいですよね。再現性あるならいくらでもやりたいですよ」と満面の笑みで返し、和やかな雰囲気に包まれた。



さらに話題は、その出来事がもたらした経済効果へと発展する。田端が、そのチャレンジのおかげで経沢の資産が大幅に増えたという情報に触れると、経沢は「グラビア写真集出すより儲かったかな」と冗談交じりに肯定。また、ネット上に「ビキニになってこんなに儲かった女が日本人でいるか」と酔って豪語していたと書かれた噂についても言及されると、経沢は「別に私が言った訳じゃないんですよ」と苦笑いしながら全力で否定し、笑いを誘った。



「株ってエモい」という経沢の言葉通り、株式市場の予測不能な動きと、それを笑い飛ばす起業家の逞しさが垣間見えるトーク。二人の息の合った掛け合いから、当時の熱狂ぶりと意外な裏話が楽しめる貴重な対談となっている。