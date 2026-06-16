世界トップクラスのシェアを誇るスペインのヘルメットブランドLS2。近年は日本人の頭の形に合わせたEPS（衝撃吸収材）&インナーを採用した“ジャパンフィットモデル”を展開してさらにその人気を高めているが、そこに待望のカーボンフルフェイスヘルメットの『DRAGON（ドラゴン）』が登場。2026年6月1日より発売がスタートしたぞ！！

LS2のツーリング用フルフェイルヘルメットの最高峰『DRAGON』とスズキのネオクラシックモデル・GSX-8TT。



モデル：桜井つぐみ 写真：関野 温 文：谷田貝 洋暁

軽量なカーボン素材の『DRAGON』は3色展開！

LS2『DRAGON』は３色展開で左から“グロスカーボン（82,500円）”、“フォージドカーボン（86,900円）”、“カメレオンカーボン（86,900円）”。

LS2の新作フルフェイスヘルメット『DRAGON』最大のアピールポイントは帽体素材に軽量なカーボン素材を採用していること。……ではあるのだが、兎にも角にも皆さんにまず紹介したいのはその特徴的なカラーリング。

ベースの帽体にはカーボンらしい綾織りパターンと、高圧プレスしたような“フォージドカーボン”パターンがある。



さらに、綾織りパターンのカラーリングには光の当たり方によってグリーンからパープルへと色調が変わる“カメレオンカーボン”と、綾織りカーボン柄を艶あり塗装で美しく仕上げた“グロスカーボン”がある。

光の当たり方によって緑から紫へ！-カメレオンカーボン-

LS2『DRAGON』カメレオンカーボン

とにかく見た目のインパクトが大きいのは、その遊色効果でグリーンからパープルへと宝石のオパールのように色が変わる“カメレオンカーボン”だ。その名の通り見る角度、光の当たり方によって表情がコロコロと変化するのが面白い。こんなカラーリングのヘルメットでバイクに乗ったらついついウキウキしちゃうよね！

カメレオンの名前にふさわしく、綾織りのカーボン柄が、見る角度によって緑→紫に変化していく。

人気の綾織りカーボン柄をツヤありクリアで強調！-グロスカーボン-

LS2『DRAGON』グロスカーボン

カーボンヘルメットと聞いて、誰もが思い浮かぶのが綾織りのパターンのグロスカーボンだ。その名のとおりツヤあり（グロス）のクリア塗装が噴かれカーボンらしい織り目模様が最も際立っており、“これぞカーボンヘルメット”といった雰囲気を持っている。 交互に並んだカーボンファイバーの綾織り柄が美しいグロスカーボン。

コンポジットカーボン柄が新しい！！-フォージドカーボン-

LS2『DRAGON』フォージドカーボン

“他人とは違ったカーボンヘルメットが欲しい！”というライダーにオススメなのがフォージドカーボン。フォージドの名のとおり、独特な“鍛造（Forged）カーボン”柄のパターンが目新しく、それでいてしっかりカーボンであることがわかるようになっている。

カーボンのチップを押し固めたような柄が特徴のフォージドカーボン。

ツーリングモデルとして最高峰モデルに位置づけられた『DRAGON』の基本性能は！？

DRAGONは付属品もピンロックシート×1、ダークスモークシールド（試供品）×1、ヘルメットポーチ×1と豊富。

“ジャパンフィットモデル”のカーボンフルフェイスヘルメット『DRAGON』は、LS2ヘルメットのツーリングモデルの中での中で最高峰に位置づけられている。ツーリングモデルとしてスモークタイプのインナーバイザーを装備しているほか、インカム用のスピーカーホールも装備しているから、ツーリングはもちろん日々の街乗りにも使いやすそうだ。

サングラス代りになるスモークタイプのインナーバイザーを装備しておりツーリングに便利！ 帽体後部にはいかにも整流効果がありそうな大型スポイラーを装備していてスポーティ。 チンガードにはシャッター付きのベンチレーション。中央の三角ボタンはシールドのリリースボタン。

カーボンファイバー素材の帽体はS、M-L、XL-XXLの3サイズ展開で、日本人の鉢まわりに合わせた“ジャパンフィットモデル”としてS～XXLの5サイズを用意している。

このほか、従来モデルよりもさらに機能が進化。インナーバイザーの操作スイッチがより小さくなっていたり、シールドの密閉性がアップしていたりといった細かやではあるが使いやすさがブラッシュアップされている。

インナーバイザーを出し入れするスイッチが小型化（75㎜→45㎜へ！）され、インカム取り付け時に干渉しにくくなった！ シールドの密閉性を上げるため、シールド上部窓ゴムの形状をかまぼこ型に変更。シールド上部から雨水を侵入しにくくしている。 インカムのスピーカーをセットするイヤーホールがより深くなり、大きめの高音質スピーカーの装着がしやすくなった。

このほか、チークパッドやインナーセットなどの別売交換部品も多数用意されていたり、オプションにはダークスモークとミラータイプのインナーバイザーや、クリア、ライトスモーク、ミラーレインボー、ミラーシルバー、ライトミラーレッド、ライトミラーブルーといった交換用カラーシールドも用意されている。

ロゴ周りのベンチレーションのスイッチ素材を変更。滑り止め効果の高い処理を施すことで指のかかりがよくなった。 ダブルDリングタイプの顎ヒモの収納は、スナップボタン式ではなくマグネット式を採用しており、操作がとにかく簡便！ 肌に触れる部分のインナー素材には冷感吸水速乾素材を採用。おかげで夏も快適に過ごせる。

メーカー： LS2 HELMETS

品名： DRAGON

価格： 82,500円/86,900円（税込）

COLOR： 82,500円：グロスカーボン／86,900円：カメレオンカーボン、フォージドカーボン

SIZE： S（55-56㎝）、M（57-58㎝）、L（59-60㎝）、XL（60-61㎝）、XXL（61-62㎝）

取得規格：SG/PSC

女性ライダー目線で『DRAGON』をチェック！！

手に取った瞬間、その軽さに驚きました！ さすがはカーボンヘルメットです！

登場したばかりのLS2ヘルメット『DRAGON』。早速、桜井つぐみさんにチェックしてもらうと……



「手に取った瞬間に軽さを感じました！ 私は長距離ツーリングなどで、ヘルメットんの重さで負荷がかかって首が痛くなる事が多々あるのですが、『DRAGON』はその心配が少なく、ノンストレスでライディングを楽しめそうだと感じました！」……とのこと。カーボン柄でカッコいいうえに軽くて疲れにくいなら言うことないよね！



「特に女性の場合、男性より首が華奢な人が多いと思いますが、やっぱりヘルメットの重みで疲れるんですよね。やっぱりフルフェイスヘルメットはジェットより重くて首に負担がかかりやすいのですが、『DRAGON』ならよりたくさんの距離を走っても疲れなさそう。それにフルフェイスタイプのカーボンヘルメットでこの価格帯は凄いと思います！」

“カメレオンカーボン”は、緑から紫に色が変わるのが、見ていて本当に楽しいです！

LS2ヘルメット『DRAGON』は、“グロスカーボン”、“フォージドカーボン”、“カメレオンカーボン”と３色のカラーバリエーションがありますが、お気に入りのカラーはありました？

「デジタルカモフラージュ風の“フォージドカーボン”が現代的でクールなデザインがカッコよかったです！ シンプルなデザインでありつつ、個性も表現できるのが嬉しいですよね」

『DRAGON』のカラーリングは、“グロスカーボン”、“フォージドカーボン”、“カメレオンカーボン”の３色。私は“フォージドカーボン”がお気に入り！

実際に『DRAGON』の“フォージドカーボン”をかぶってスズキのGSX-8TTで走っていただきましたが、どうでしたか？

「インナーバイザーのカラーが濃すぎないのがいいですね。サングラスのような暗い色だとせっかくの青空が曇り空のようになってしまうことがあるんですが、『DRAGON』のインナーバイザーのカラーはちょうどよくて、綺麗青空の色はそのまま。眩しい日差しだけカットしてくれるような、そんな素敵な印象を受けました」

バイザーのカラーが濃すぎないのが◎。オプションにはより色の濃いダークスモークとミラータイプのインナーバイザーも用意されている。

「ちょっといいなと思ったのが、余った顎ヒモの留め具(着脱)がマグネットだったことです。ヘルメットを被った状態での顎ヒモの締め緩めは手元の感覚のみが頼り。特にグローブ着用時は“なかなか留められない!”とモタモタしてツーリング仲間を待たせたこともあるんですが、『DRAGON』ならマグネットでパチっと一瞬で付いてくれるので、とっても感動！ これなら仲間を待たせることもなくなりそうです！」

確実なホールドが可能なダブルDリングタイプを採用した顎ヒモの留め具にマグネットを採用しており、近づければパチっと勝手に留まってくれるんです！

「これまでカーボンヘルメットには、軽すぎてちょっと不安なイメージを持っていたのですが、安心感のある『DRAGON』となら楽しく走れそうです。それに今回の走行テスト車はスズキのネオクラシックモデル・GSX-8TT。



カーボンヘルメットというと、フルカウルのスーパースポーツみたいなバイクに似合うイメージを持っていましたが、『DRAGON』はネイキッドタイプのバイクにもバッチリ似合いますよね。機会があれば高速道路を長めに走ってその軽さを体感してみたくなりました！」