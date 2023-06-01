焼きなすはオリーブオイル×梅であか抜ける。じゅわっ、トロリ『なすの梅だれソテー』
定番の焼きなすが、オリーブオイル×梅干しで新しいおいしさに！
まろやかな酸味は食欲のない日にもぴったり。なすは半割りにして切り込みを入れ、やわらか＆味なじみよく仕上げます。
『なすの梅だれソテー』のレシピ
材料（2人分）
なす（大）……4個（約400g）
〈梅だれ〉
梅干し（塩分16%前後）……2個
酒……大さじ2
水……大さじ2
しょうゆ……大さじ1
青じその葉のせん切り……5枚分
オリーブオイル……大さじ2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
なすはへたと先端を少し切り落として縦半分に切り、皮に1cm間隔で斜めに浅く切り込みを入れる。梅干しは種を除く。
（2）なすを焼いてたれをからめる
フライパンにオリーブオイルを中火にかけ、なすを皮目を下にして並べ入れる。3分ほど焼き、裏返してさらに2分焼く。梅だれの材料を加えて弱火にし、ふたをして3〜4分蒸し焼きにする。器に盛り、青じその葉をのせる。
梅干しは包丁でたたかず、そのまま入れることで彩りに。なすのつややかな紫×赤とグリーンが映える、目にも夏らしい一品です。
教えてくれたのは…
大庭 英子オオバ エイコ
料理家
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料理家、福岡県出身。基本をふまえながらも、アイディアに満ちあふれる料理を日々提案。身近な材料と調味料の組み合わせが絶妙で、大胆で素材を生かすシンプルなレシピが人気。『オレンジページ』では創刊当時から活躍。数多くの雑誌や書籍で支持される。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）