この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドコモラボチャンネルが「【炎上不可避】dカード年間利用特典が超絶改悪…全ユーザーが絶望する「新ルール」と隠された罠【2026最新】」と題した動画を公開した。2026年配布分のdカード年間ご利用額特典から「dショッピング」が除外されたほか、各種クーポンの利用条件が厳格化された点について詳細に解説している。

今回の改悪で最大の焦点となったのは、ユーザーから一番人気だった「dショッピング」の提供終了である。その他にもdジョブ、kikito、chocoZAPなどがラインナップから姿を消した。動画では、これまで「日常の節約」に使えていた特典が「非日常の体験」へとシフトした点について、「ありがた迷惑」と率直な意見が述べられた。

さらに、既存特典のルール変更についても言及。「d fashion」では商品代金の50%までしかクーポンが利用できなくなり、5,000円分のクーポンを使うには10,000円以上の買い物が必須となった。「TAKASHIMAYA」でも必ずクーポン額を上回る購入が求められるようになり、「タダでは使わせない、絶対に自腹を切らせるという強い意志を感じる」と指摘した。新たに追加された「ドコモスポーツくじ」も交換対象が「100円BIG」に限定されるなど制約が多い。一方で、マネックス証券の投資信託購入に充てる「堅実な使い道」や、特典を複数のお店に細かく分けて使う賢い利用術も紹介。ふるさとチョイスでは寄付額の20%までしか適用できないなど、細かな注意点にも触れた。

最後に「クーポンの交換は、必ず欲しい商品を見つけて利用条件を確認してから行うべきだ」と忠告。また、今回の改悪に対して不満を持つユーザーに対し、コメント欄への書き込みを呼びかけ、「大きな声になればドコモも無視できないはずだ」と締めくくった。次回以降の特典選びでは、これまで以上にルールの確認が求められそうだ。

YouTubeの動画内容

00:15

今年のdカード年間ご利用額特典が超絶改悪
01:50

提供終了した特典と「日常から非日常へ」のシフト
03:07

既存特典もこっそり改悪！「絶対に自腹を切らせる」新ルール
07:15

1円も無駄にしないクーポンの賢い利用術
10:06

クーポン交換期限と視聴者へのお願い

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