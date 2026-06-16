この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

讃岐うどん系YouTubeチャンネル「ヤグタウン-讃岐うどん巡り・Sanuki Udon-」が、「【香川最高峰の「肉うどん」を出す山間に佇む製麺所‼︎】最も注文されるメニューが肉うどん‼︎いよいよ完成‼︎岡製麺所のレシピで作った本気の冷凍肉うどん‼︎讃岐うどんの名店【岡製麺所】香川県綾川町」と題した動画を公開した。動画では、香川県綾川町にある名店「岡製麺所」の味を完全再現した冷凍肉うどんの完成と、販売開始の経緯を報告している。



香川県のうどん屋の中で「肉うどんが美味しいお店」として、ヤグタウンが真っ先に名前を挙げる「岡製麺所」。一般的にうどん屋では安価な「かけうどん」が一番注文されることが多いが、同店では「肉うどん」の注文率が一番高いという。そんな名店の味を全国に届けるため、ヤグタウン監修のもと、香川のお肉屋「しゃぶまる」と製麺会社「石丸製麺」が協力し、約半年の期間を経て商品化が実現した。



動画内では、閉店後の店舗を訪れ、シックで高級感のあるパッケージを開封。肉の量が通常の2倍となる「超肉うどん」のラインナップや、お肉、半生うどん、特製つゆがセットになった内容を紹介している。醤油の種類や調味料の分量など、お肉の調理工程全てが岡製麺所のレシピ通りに作られており、ヤグタウンは「完全再現です」と力説した。さらに、店舗の厨房を使って実際の調理手順を実演し、家庭の鍋でも手軽に作れる様子が収められている。



完成したうどんを、偶然店内に居合わせた常連客とともに試食すると、「お店の味」「全然変わりない」と太鼓判が押された。花柄のかまぼこを乗せることで、より岡製麺所らしさが引き立っている。香川県外に住む人や、お土産・贈り物としても最適なこの商品は、以下のリンクから購入可能となっている。名店の味を自宅で手軽に楽しめる至高の一杯を、ぜひ味わってみてはいかがだろうか。



【岡製麺所のレシピで作った本気の肉うどん】のご購入はこちらから

https://syabumaru.com/products/yagu6