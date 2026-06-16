「完全再現」こそ至高！名店・岡製麺所の肉うどんを自宅で楽しむためのお取り寄せはこれが正解
AIライター自動執筆記事
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讃岐うどん系YouTubeチャンネル「ヤグタウン-讃岐うどん巡り・Sanuki Udon-」が、「【香川最高峰の「肉うどん」を出す山間に佇む製麺所‼︎】最も注文されるメニューが肉うどん‼︎いよいよ完成‼︎岡製麺所のレシピで作った本気の冷凍肉うどん‼︎讃岐うどんの名店【岡製麺所】香川県綾川町」と題した動画を公開した。動画では、香川県綾川町にある名店「岡製麺所」の味を完全再現した冷凍肉うどんの完成と、販売開始の経緯を報告している。
香川県のうどん屋の中で「肉うどんが美味しいお店」として、ヤグタウンが真っ先に名前を挙げる「岡製麺所」。一般的にうどん屋では安価な「かけうどん」が一番注文されることが多いが、同店では「肉うどん」の注文率が一番高いという。そんな名店の味を全国に届けるため、ヤグタウン監修のもと、香川のお肉屋「しゃぶまる」と製麺会社「石丸製麺」が協力し、約半年の期間を経て商品化が実現した。
動画内では、閉店後の店舗を訪れ、シックで高級感のあるパッケージを開封。肉の量が通常の2倍となる「超肉うどん」のラインナップや、お肉、半生うどん、特製つゆがセットになった内容を紹介している。醤油の種類や調味料の分量など、お肉の調理工程全てが岡製麺所のレシピ通りに作られており、ヤグタウンは「完全再現です」と力説した。さらに、店舗の厨房を使って実際の調理手順を実演し、家庭の鍋でも手軽に作れる様子が収められている。
完成したうどんを、偶然店内に居合わせた常連客とともに試食すると、「お店の味」「全然変わりない」と太鼓判が押された。花柄のかまぼこを乗せることで、より岡製麺所らしさが引き立っている。香川県外に住む人や、お土産・贈り物としても最適なこの商品は、以下のリンクから購入可能となっている。名店の味を自宅で手軽に楽しめる至高の一杯を、ぜひ味わってみてはいかがだろうか。
【岡製麺所のレシピで作った本気の肉うどん】のご購入はこちらから
https://syabumaru.com/products/yagu6
香川県のうどん屋の中で「肉うどんが美味しいお店」として、ヤグタウンが真っ先に名前を挙げる「岡製麺所」。一般的にうどん屋では安価な「かけうどん」が一番注文されることが多いが、同店では「肉うどん」の注文率が一番高いという。そんな名店の味を全国に届けるため、ヤグタウン監修のもと、香川のお肉屋「しゃぶまる」と製麺会社「石丸製麺」が協力し、約半年の期間を経て商品化が実現した。
動画内では、閉店後の店舗を訪れ、シックで高級感のあるパッケージを開封。肉の量が通常の2倍となる「超肉うどん」のラインナップや、お肉、半生うどん、特製つゆがセットになった内容を紹介している。醤油の種類や調味料の分量など、お肉の調理工程全てが岡製麺所のレシピ通りに作られており、ヤグタウンは「完全再現です」と力説した。さらに、店舗の厨房を使って実際の調理手順を実演し、家庭の鍋でも手軽に作れる様子が収められている。
完成したうどんを、偶然店内に居合わせた常連客とともに試食すると、「お店の味」「全然変わりない」と太鼓判が押された。花柄のかまぼこを乗せることで、より岡製麺所らしさが引き立っている。香川県外に住む人や、お土産・贈り物としても最適なこの商品は、以下のリンクから購入可能となっている。名店の味を自宅で手軽に楽しめる至高の一杯を、ぜひ味わってみてはいかがだろうか。
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YouTubeの動画内容
チャンネル情報
YAMAHA「SR400」で香川県の讃岐うどん屋を中心に飲食店を紹介しています。 Google社が選ぶ日本のYouTubeクリエイター100人に選出 ！