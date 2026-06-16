「旨すぎて楽！」火を使わないラクうま【サバ缶キムチうどん】を作ってみた

【夏におすすめの厳選レシピ vol.1】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年夏号』が発売されました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

火を使わず洗い物が少ない【ラクうま麺】

火を使いたくない、食欲もイマイチ…。そんな暑くてしんどい日に頼りたいのが「ラクうま麺」！2026年5月25日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2026年夏号』に、人気料理コラムニスト・山本ゆりさんの夏におすすめ「ラクうま麺」レシピが掲載されていたので、さっそくクックパッド編集部のスタッフがお昼に作ってみました。





たたき長いものサバ缶キムチうどん

■材料（2人分）



冷凍うどん...2玉



長いも...100g



サバ水煮缶...1缶（180g）



白菜キムチ...80g



(A)めんつゆ（2倍濃縮）...大さじ4



(A)ごま油...小さじ2



青じそ（細切り）...4枚



刻みのり、ワサビ（チューブ）...好みで各適量







冷凍うどんは袋の端を切って、耐熱皿にのせて電子レンジ（600W）で3分加熱します。冷水で締めて水気をきって器に盛り付けておきます。もう１玉も同様に。





長いもは「たたく」！！

長いもは皮をむいてからポリ袋に入れて、めん棒などでたたいてつぶします。すりおろすより洗い物も少なくて楽ちん。たたき方を加減すれば好みの食感に仕上げられます。





青じそとのりはハサミでカット。まな板を使わないで洗い物を減らします。トッピングを全て盛り付けて、(A)を回しかけたらあっという間に完成です！





暑くてじめじめする日でも、つるっと食べやすくて、のどごしバツグンです。ぜひ作ってみてくださいね！

通常号の付録は「スヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ」

ピーナッツ誕生75周年記念のデザインが施された保冷バッグ。2Lのペットボトルが5本入る大容量です。ファスナー＆内ポケットつきで使いやすく、内ポケットにしまえる仕様なので、持ち運びもコンパクト。夏のお買い物で大活躍まちがいなしです。









増刊号の付録は「スヌーピーハンディ扇風機」

コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、ワンタッチで3段階の風量調節も可能です。同梱されているスタンドに置けば手ぶらでも使えます。スマホスタンドつきなので手ぶらで動画も楽しめます。





『cookpad plus 2026年夏号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年夏号では多くのつくれぽを集めた「夏野菜の大人気おかず」から、あと1品欲しい時に便利な「レンチン副菜」、忙しい日に助かる「パスタ＆ごはん」、ビールがすすむ「簡単おつまみ」まで、暑い時期にぴったりのレシピが満載です。



2026年5月25日（月）より全国書店やオンラインストアにて販売中です



【ご購入はこちらから】



・通常号：Amazon



・増刊号：セブンネットショッピング



※通常号と増刊号では価格が異なります。