カンボジアの特殊詐欺拠点への勧誘を東京の歌舞伎町で繰り返していたとみられる暴力団組員の男が再逮捕されました。

【写真を見る】「海外のセキュリティの仕事で1000万円稼げる」海外に移送する目的で44歳男性を誘拐か 暴力団組員の男を逮捕 他にも複数人に声かけて「かけ子」要員で海外移送か

海外に移送する目的で44歳男性を誘拐か

再逮捕されたのは指定暴力団・住吉会系の傘下組織の組員・山尾輝斗容疑者（25）です。

山尾容疑者は去年7月、歌舞伎町の「トー横」にいた44歳の男性に「セキュリティの仕事がある。3か月で1000万円稼げる」などと声をかけ、男性を海外に移送する目的でホテルなどに誘拐した疑いがもたれています。

男性は話を信じ、パスポートを申請していましたが、山尾容疑者が別の男性に「カンボジアでかけ子をやれ」と話しているのを聞き、警視庁に相談していました。

他にも複数人に声かけて海外移送か

山尾容疑者はほかにも、「トー横」にいた別の女性を海外に移送する目的で誘拐した疑いで逮捕されていて、警視庁が余罪を調べています。