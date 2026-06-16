＜非公開です＞プライベートな話を答えなかったら「秘密主義だね」とイヤミを言われた。問題あるの？
職場やママ友関係などのお付き合いで、みなさんはご自身や家族のこと、どれぐらい周囲に話していますか？ 正直なところ、できればあまり話したくないことでもしつこく聞かれることもありますよね……。
『聞かれることにその都度「非公開です（にっこり）」で済ませていたら「秘密主義だね。別に答えてもいいのに」と言われた。みんなは聞かれたら答えるの？』
これだけはっきり拒否を表明できれば、しつこく聞いてこられることもなさそう……と思いきや、そこからさらに突っ込まれてしまう投稿者さん。コレは困りますね。
答えたくなければ、答えなくてOK！
『個人情報なんだし答えなくていいよ、放っておきな』
『今どき根掘り葉掘り聞く方がおかしいよ。なんらかのハラスメントと言われても仕方ない』
たとえどのような展開になっても、答えたくないことは答えなくていい。これが今回集まったママたちの見解のようですね。これだけ個人情報にセンシティブな時代に、ずけずけと他人の領域に足を踏み入れるのはいただけません。ママの声にあるようになんらかのハラスメントと責められても文句は言えなさそう。とはいえ、人間関係を円滑にしておくためには対応の仕方に悩まされそうです。そう考えると投稿者さんの「非公開です（にっこり）」は、なかなかの切り返しにも思えますよね。
模範解答集、どれにする？
『某会社ですとか、某学校ですって答えるかな』
『「人に聞きたいなら自分から言わなくちゃ失礼ですよー」と叩き返す』
『何を聞いても「えー、うちなんて全然」としか言わない人がいる。まったく答えになっていないんだけど、それで済んでいるみたいだから参考にしてみて！』
ママたちから寄せられた「詮索されたらこう返せ」模範解答集。他にも「プライベートについては事務所NGです（てへ）」なんていうものもあり、みなさん大喜利を楽しんでいるようにも見えました。正直なところ、大喜利を楽しむぐらいのノリで考えないとやっていられませんよね。何を言ったって詮索してくる人はしつこいでしょうし。何を言ってもしつこく詮索してこられると、張り付いた笑顔で無言になるしかなさそう。
ほどほどに付き合うパターン
『その人自身が嫌いでなければ、ある程度のトークには付き合う』
『答えるかどうかは相手による』
『特定ができないところまではわりと言っちゃうかな』
どこまで答えるかの線引きには個人差がありそうですね。ざっくりとした回答を用意しておくと便利かもしれません。「会社員」とか「公務員」くらいのざっくりが第一段階。「教育関係」とか「営業職」などが第二段階などと許容範囲なところまで小出しにしていくと、雑談として会話のキャッチボールができるので、多少は逃げ切れるかもしれません。
子どもの大学などの場合は「子どもが恥ずかしがるので言わないでと言われている」などと、その場にいない人を理由にしてしまう方法もありです。しつこく聞かれても「子どもに怒られるのは私なんで〜」と言い続けてしまいましょう。
ただきっと投稿者さんに質問した人なら、逃げても「言ってもいいのに」と思うのでしょうね。このタイプの人には何を言っても恐らくムダなので、ひたすら無言でニコニコしておきましょう。相手にしない、これが一番です。
秘密主義、上等です！
『言ってもいいかは本人が決めることだよね』
最後は、今回のまとめにふさわしいママからのひとこと。本当、そのとおりですよね。どこまで自分や家族の個人情報を話すかは、個人差が大きく線引きは人それぞれ。ですから、投稿者さんも言いたくないことには、今後も「非公開です（にっこり）」もしくは「無言でニコニコ」で乗り切ってしまいましょう。詮索する人とは上手に心の距離を取るようにしたいものですね。