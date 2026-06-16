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【いい感じだぜ】10万円を切るキャンペン中！「 Minisforum M1 Plus」は頃合いの価格の仕事に最適なミニPCです！

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IT・ビジネス書作家の戸田覚が「【いい感じだぜ】10万円を切るキャンペン中！「 Minisforum M1 Plus」は頃合いの価格の仕事に最適なミニPCです！」を公開した。動画では、Minisforumのコストパフォーマンスに優れたミニPC「M1 Plus」を取り上げ、その性能や使い勝手を多角的に検証している。



戸田氏はまず、本体の外観をチェック。「高級感はないがチープではない」と述べ、樹脂製ながらアルミのように見えるシンプルなデザインを評価した。注目すべき特徴として背面の端子類を挙げ、下位モデルにはない2つのLANポートを搭載している点を強調している。



続いて内部構造とスペックを確認。Intel Core i5-12600Hプロセッサー、16GBのメモリ、512GBのストレージを備え、ベンチマークテストの結果から「中の下から中の中ぐらい」の性能であると分析。「仕事に使うならこのままで十分」と語り、実際の動作音も標準的で気にならないレベルだと検証した。さらに、付属のACアダプターだけでなく、市販の140W対応USB充電器でも問題なく動作することを実演している。



動画の終盤では、下位モデル「M1 Lite」との価格差が数千円程度であることに言及し、自ら購入するならCPU性能が高くLANポートが充実している「M1 Plus」を選ぶと断言。最終的な評価として「63点」と合格点を付け、激戦区の価格帯でありながらも十分に購入の選択肢に入ると結論付けた。