Insta360 Japan株式会社は6月15日（月）、2眼ジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」を発売した。価格は標準版が11万9,800円。ワイヤレスマイクや広角レンズなど、最も多くのアクセサリーを同梱するクリエイターキットが15万9,800円となっている。本体カラーはコスミックブラックとステラホワイト。

360°カメラやアクションカメラで知られるInsta360が、初めて市場に投入するジンバルカメラ。横並びにレンズを2つ配した“2眼スタイル”が特徴。4月の「2026 NAB Show」（米・ラスベガス）での予告に始まり、6月13日（土）・14日（日）の先行体験イベント（東京・渋谷）を経て、このほど日本国内での正式発表に至った。

1インチのイメージセンサーを搭載

2つのレンズはそれぞれ「メインレンズ」と「望遠レンズ」で構成。いずれも“Leica Summicron”レンズを採用する。

それぞれの仕様は次のとおり。

【メインレンズ】

・センサーサイズ：1インチ

・絞り：F1.8

・35mm判換算焦点距離：20mm

・最短撮影距離：9cm

【望遠レンズ】

・センサーサイズ：1/1.3 インチ

・絞り：F2.0

・35mm判換算焦点距離：60mm

・最短撮影距離：15cm

最大8K30fpsの動画記録に対応。また4K撮影においては120fps、FHDでは240fpsのハイフレームレート記録も可能としている。ダイナミックレンジは最大14ストップ。

焦点距離をシームレスに切り替えるデジタルズーム機能を備え、画質劣化を抑えた柔軟なフレーミングを可能とした。最大12倍の240mm相当までズーミングできる。

トリプルAIチップで低照度性能が向上

カメラ内部には、高度な処理能力を持つ「トリプルAIチップ」を搭載。これにより低照度環境下でのノイズ低減処理が大幅に進化し、夜景や暗い室内での撮影においてもクリアな映像表現を可能にするという。

ノイズを抑えながらも、映像の明るさとデティールを強化する「PureVideo」モードも利用できる。

人工光によるフリッカーを電子的に抑制する低減機能も備えた。

オートフォーカス面および追尾機能には、AI技術を活用した高性能な「Deep Track」システムを導入。被写体の動きを素早く認識して正確に追随するほか、カメラをハンズフリーの状態で運用している際でも安定してトラッキングおよび構図維持が可能としている。

カラープロファイルと絵作り

カラープロファイルは「標準」「Dolby Vision」「10-bit I-Log」を搭載。

また、Blackmagic Design社の編集ソフト「DaVinci Resolve 20」にはInsta360 LUTが公式に統合され、I-Log素材のカラーグレーディングがこれまで以上に効率化できるとしている。

さらに、ライカのカラーフィルターがプリインストールされており、クラシカルな色調や情緒的な質感表現をワンタッチで映像に付与出来るという。

搭載するフィルターは、NCフィルム、フレッシュ、ポジフィルム、Leica Natural、Leica Chrome、Leica Vivid、CCフィルム、ネガフィルム、シネマティック。

着脱および回転が可能なタッチスクリーン

本体には、着脱に対応する2インチの「回転式OLEDタッチスクリーン」を採用。

スクリーンを軽くひねる動作だけで自動的にシステムが起動し、即座に撮影を開始できる。携行時はコンパクトなスライド式保護ケースに収納することで、レンズやジンバル部を保護できる。

取り外した状態のタッチスクリーンは、カメラ本体とワイヤレスで接続される独立したリモコンとして機能する。カメラを三脚や離れた場所に設置した状態でも、手元のスクリーンで構図をリアルタイムに確認するライブビューや、録画の開始・停止、ジンバルの方向制御といった各種遠隔操作が可能となる。

音声収録においては、本体に装備されたウインドガードが風切り音を効率的に低減し、よりクリアで自然な集音を実現。別途、Insta360 Micシリーズのワイヤレスマイクも手軽に直接接続できるシステムを採用した。

電源には、終日の撮影運用に耐えるとする4,500mAhの内蔵バッテリーを採用。最大65Wの急速充電をサポートしており、30分で約80%までバッテリーを回復できるとしている。

また47GBのストレージも内蔵。メモリーカードは最大1TBのmicroSDカードに対応する。

製品仕様

メインレンズ仕様

望遠レンズ仕様

動画撮影仕様

写真撮影仕様

カラープロファイル

本体仕様

センサーサイズ：1インチ 35mm判換算焦点距離：20mm 絞り：F1.8 最短撮影距離：9cmセンサーサイズ：1/1.3インチ 35mm判換算焦点距離：60mm 絞り：F2.0 最短撮影距離：15cm最大解像度：8K（16:9）@30/25/24fps フォーマット：MP4 モード：動画／PureVideo／スローモーション／タイムラプス／タイムシフト／バレルロール カラービット深度：10bit 色域：Rec. 709（標準）、Rec. 2020（ドルビービジョン） シャッター速度：1/8,000～1/24秒最大解像度：37MP（7,040×5,288、6,144×6,144） フォーマット：jpg、jpg＋RAW モード：写真（標準／ウルトラフォト）、ライブフレーム、パノラマ カラービット深度：8bit 色域：Rec. 601 シャッター速度：1/8,000～30秒標準、Dolby Vision、10-bit I-Logストレージ方式：内蔵ストレージ＋最大1TBのmicroSDカード対応 内部ストレージ容量：47GB マイク個数：4個（メインジンバルに3つ、着脱式タッチスクリーンに1つ） バッテリー容量：1,550mAh（本体）、210mAh（着脱式タッチスクリーン） 充電時間：23分で80％充電 動作時間：240分 外形寸法：52.4×169.9×38.5mm 重量：233g（コズミックブラック）、235g（ステラホワイト）