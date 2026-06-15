日清製粉ウェルナが公式SNSで祝福した14号ソロ

日本企業から1日遅れで届いた恒例の“スイーツ”に、豪快弾の興奮を思い出すファンもいたようだ。ドジャースの大谷翔平投手と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは15日、大谷の今季14号を祝う“特別画像”をSNSで公開。月曜の午前8時半にX（旧ツイッター）に現れた1枚は、ファンをホッコリさせた。

大谷は13日（日本時間14日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で出場。初回の第1打席で3試合連発となる14号先頭打者アーチを放った。右翼席に飛び込んだ一発は、打球速度109.6マイル（約176.4キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の“確信アーチ”だった。

日清製粉ウェルナは、大谷が本塁打を放つごとにパンケーキを積み上げる人気企画「SHO-TOWER」を今年も展開中。今季14号が飛び出したホワイトソックス戦は、日本では日曜日の開催ということもあり、祝福投稿が届いたのは15日の月曜日になってからだった。

同社は「やったーーー！ 大谷翔平選手、第14号ホームラン！！」の祝福コメントとともに特別画像を公開。テキストには「（遅くなりましたが、昨日の分です！）」という補足もしっかり添えられていた。

投稿を見たファンは思わずニンマリ。SNS上には「週末に打つと月曜日が大変ですね〜」と担当者に感謝するコメントのほか、「もう作ってるのかな？」「打ってくれるのはありがたい」など早くも15回目の祝福投稿を期待する声も寄せられていた。（Full-Count編集部）