「お出迎えしてくれた。貫通してるけど」



【写真】どうです、このクールなドヤ顔（アップで見る）

そんなコメントが添えられた写真が話題です。写っているのは、茶トラの「ちくわ」ちゃん（2歳・女の子）。窓辺にたたずむちくわちゃんは、カーテンに開いた丸い穴からひょっこり顔をのぞかせ、帰宅した飼い主さんのほうをじっと見つめています。



その姿は、観光地などでよく見られる「顔はめパネル」のようでもあり、白いドレスを着ておめかししているようにも見えます。飼い主さんにとっては、お出迎えにほっこりする一方で、苦笑いせざるを得ない状況を写したこの光景に3万件超の“いいね”が殺到。



茶トラ猫の飼い主さんたちや、ほかの猫の飼い主さん、はたまた犬の飼い主さんたちからも「うちもです！」と報告写真が続々と届き、「なんてかわいいの」「そしてドヤ顔」「顔出しパネルやんw」「やり切った感（笑）」「この淡々とした表情がさらにジワジワwww」「お気持ちお察し致します（笑）」など、コメント欄はにぎわいを見せています。



ちくわちゃん史上、最大の穴が完成

飼い主のThreadsユーザー・まさきさん（@cima3388）によると、このカーテンはすでに一緒に暮らす猫さんたちに引っかかれ、ボロボロの状態になっているものなのだそう。



「お出迎えは、毎回こうしてしてくれるのですが、ここまで大きな穴が開いたのは今回が初めてです」



見慣れた光景とはいえ、「三度見しました」と、呆然とした様子で当時を振り返る飼い主さん。「意味がわからない…」と困惑しつつ、家に入ったといいます。



「玄関を入ると、走ってきてすりすりしてくれました」



どうやら、ちくわちゃんのかわいらしいお出迎えにすっかりメロメロになった様子。カーテンのことは、いったん記憶の奥深くにしまうことにしたようです。



「ちくわは、ふだんから元気いっぱい。壁紙を破いたり、カーテンをよじ登ったり、やんちゃな子です」



壁紙を破いたり、カーテンをよじ登ったりしながら、元気いっぱいに過ごしているというちくわちゃん。カーテンに開いた穴も、ちくわちゃんにとっては、大好きな飼い主さんの帰りを待つための“特等席”だったのかもしれません。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）