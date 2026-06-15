【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）

【映像】股を抜いた「神シュート」（実際の様子）

日本代表のMF中村敬斗が、圧巻のシュート技術で同点ゴールを挙げた。今大会の日本初ゴールとなる一撃に、ファンが熱狂している。

日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度のビハインドを追う展開となったが、57分に中村、88分にMF鎌田大地のゴールで追いつき、勝点1を獲得した。

左WBで先発した中村は、初のW杯出場ながら序盤からキレのある動きを披露。1点を追いかけていた57分には、大仕事をやってのけた。

敵陣左サイドでボールを受けた中村は、縦に抜け出したMF久保建英とのパス交換からボックス内へ侵入。DFデンゼル・ダンフリースが前を塞いでくる中、マイナス方向へ持ち出して間合いを作ると、相手が足を出した瞬間に右足をコンパクトに振り抜いた。

低空の鋭いシュートはダンフリースの股下を抜け、その背後にいたDFヤン・ポール・ファン・ヘッケの足に当たってわずかにコースが変化。そのままゴールネットを揺らした。

SNS上ではファンが大興奮

オランダ守備陣も唖然となった圧巻のゴールにSNSのファンも熱狂。「ケイト最高すぎるよお前」「敬斗ゾーンから右足！これよこれ！」「この場所からニアにこの威力で蹴れるのシンプルすごすぎて」「この体勢からなぜ打てる？」「ニアをぶち抜いた！」「針の穴を通す神シュートだわ」「シュートを打つ積極性に決め切るうまさよな」「腰捻ってこのコースにこの強さのシュートどうやって打ってるんや」「こんなんえぐすぎるって」など大絶賛となった。

この日の中村は最後までフル出場。走行距離の11.31km、シュートの3本は両チーム最多で、アタッキングスコアの8.67ポイント、クリエイティビティースコアの7.64も日本最多と、スタッツ面でも貢献度の高さが見て取れた。

チュニジア代表と戦う6月21日の第2節でも、中村の躍動に期待したい。

（FIFAワールドカップ2026）

