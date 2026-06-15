「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」（１４日、マリンメッセ福岡）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第２０回大会が開催されたが、注目された“本物の不良”誠と、最弱からの成り上がりをみせてきた１０人ニキの対戦がまさかの中止となった。

誠は自身のＸを更新。出禁となったことを明かし「出禁となり試合がなくなった 今回暴れたのも１０人ニキだけの事ではない、元々いろんな話しをされた事も自然と無かったかのように毎回してくる事にもう我慢する必要ないからこうなった 黒い部分もいろいろ見たし、俺は嘘ばっかりのやつとは向き合いきらん 出禁ありがとう 応援してくれた方には、ありがとうございました」とつづった。

格闘家のエンセン井上が「本物の不良」と称する誠と１０人ニキはオーディションで大乱闘を繰り広げ、前日計量でも誠が激怒し、大騒動に。セキュリティや瓜田純士、萩原裕介ら制止にも誠は止まらず、２人とも会見を欠席となっていた。

大会公式Ｘは「予定されておりました【誠ＶＳ１０人ニキ】の試合中止をお知らせいたします。試合を期待されていたファンの皆様には多大なるご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。