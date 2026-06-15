「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

２番人気のメイショウタバルが史上３頭目の連覇を達成した。鞍上の武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は先週の安田記念に続き２週連続のＧ１制覇。登録している凱旋門賞（１０月４日、仏パリロンシャン）に向け、“タバル＆ユタカ”の最強コンビにとっては弾みになる勝利となった。２着には１番人気のクロワデュノール、３着にはダノンデサイルが入った。

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すごいレースになりましたね。直前の大雨で馬場が良から重まで一気に悪化。こんなことは私も記憶にありません。そんな異例の形になりましたが、メイショウタバルはいつも以上にリズム良く、マイペースで運べていました。意表を突くコスモキュランダが逃げる展開を離れた２番手で追走し、折り合いもつきました。後続がもう少し競り掛けてきたら違ったかもしれませんが、今までで一番スムーズな競馬でした。その分、最後も粘り切れたのだと思います。

今回のように直前に大きく状況が変わったり、想定外のことが起こるのは騎手心理として本来は嫌なものです。ただ、タバルは雨を苦にしませんし、ユタカくんも一つ一つ冷静に馬にとって最善の選択をしていました。彼の経験の成せる業でしょうね。２週続けてのＧ１勝利。さすがのひと言です。秋には凱旋門賞という話もあるようですね。馬がいい時に行った方がいいと思いますし、ぜひ挑戦してほしいです。

２着のクロワデュノールも前めの位置から自分の競馬に徹して、最後までよく走っています。この馬に関しては馬場が違えば、また結果も違っていたかもしれませんが、能力は十分に示してくれました。３着のダノンデサイルは思ったよりも後ろからの競馬になりました。ただ、最後はしっかりと来ていますし、Ｇ１でこれだけ堅実に走り続けるのはなかなかできないことです。春のＧ１シリーズを締めくくる大一番にふさわしい力勝負を見せてもらいました。（元ＪＲＡ調教師）