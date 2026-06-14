本拠地ヤンキース戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）、本拠地ヤンキース戦に「3番・三塁」で出場。3回に2試合連発となる15号先制ソロを放った。早朝に視聴していた日本ファンも熱狂していた。

状態が上がってきたか。3回2死走者なし、岡本は相手先発のシュリトラーが投じた内角高め158キロを引っ張った。ライナー性の打球は左翼ポール際へ。飛距離352フィート（約107.3メートル）、角度21度の弾丸アーチを突き刺した。

相手先発の25歳シュリトラーは試合前までの14登板で防御率1.87。198センチの長身で、ヤンキースの若きエースとして活躍している。そんな相手からの一発で、X上の日本ファンは「シュリトラーからぶっ放してるのもすごい」「シュリトラーから打ったのすげえ！」「14号とは真逆の弾丸ライナー！」「岡本シュリトラーからHR打っててえぐい」「インハイのクソボールをライナーでスタンドに入れてんのやっぱバケモン」「オカモトとかいうやつヤバすぎぃ。シュリットラーから打つのかよ」などと驚きの声が上がった。

前日は飛距離423フィート（約128.9メートル）の14号を放っていた岡本。15号で松井秀喜氏の1年目の記録（16本）にあと1と迫った。



（THE ANSWER編集部）