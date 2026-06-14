国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」（ＭＡＪ）の授賞式が１３日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで開催された。昨年新設された日本発の国際音楽賞で、主要６部門を含む７８部門が発表された。 ガールズグループのＨＡＮＡが最優秀ニュー・アーティスト賞に選ばれた。緊張の面持ちで登壇し、赤いトロフィー「ＴＨＥ ＲＵＢＹ」を手に笑顔を見せた。

メンバーは「誰かの生きる意味になりたいと思いながら歌ってきた」（ＣＨＩＫＡ）、「心の中にある声を皆さんに届けるのがこれからやっていく絶対的なルールだと思う」（ＮＡＯＫＯ）と語り、式典では「ＮＯＮ ＳＴＯＰ」と「ＲＯＳＥ」を今回だけのアレンジで披露した。

最優秀アルバム賞にはシンガー・ソングライター、Ｆｕｊｉｉ Ｋａｚｅ（２９）の「Ｐｒｅｍａ」が選ばれ、Ｆｕｊｉｉは「神に感謝。このアルバムに関わってくれた全ての皆さまの中にいる神様に感謝。愛してくれるみんなの中にいる神に感謝」とスピーチした。