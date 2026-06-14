敵地ホワイトソックス戦

米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦のスタメンを発表。前日は欠場した大谷翔平投手が「1番・DH」で名を連ねた。11日（同12日）の試合で左膝の炎症のため途中交代していたが、深夜の日本ファンも安堵している。

大谷は11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で13号ソロを放つなど4打席全て出塁。しかし7回の第5打席で代打を送られていた。状態が心配されたがロバーツ監督は軽傷を強調。前日のホワイトソックス戦は欠場したものの、この日は“定位置”の「1番・DH」に戻った。

日本時間深夜2時40分頃にスタメンがドジャースから発表され、X上のファンも安堵。心配の声もあり「大谷スタメン復帰きた！」「怪我が大事になっていなくてよかった」「1試合休んだだけでウズウズしてるだろうけど無理せずに」「左膝の炎症はどうなった？」「今日からまた暴れてくれ」「少し心配だが無理はしないで欲しい」「本当に大丈夫？？大谷に関しては慎重になりすぎくらいでええんよ」などと様々な反応があった。この試合は山本由伸投手が先発マウンドに上がる。



（THE ANSWER編集部）