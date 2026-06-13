ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンの最新の様子が公開された。

大谷はデコピンが日本酒の瓶をモチーフにしたぬいぐるみを口にくわえてハシャぐ動画を投稿。デコピンは最後にぬいぐるみをボトリと落としてしまい、ぼう然としており終始、愛くるしい姿を見せた。

このぬいぐるみは「祝酒」「番犬」「戌蔵酒造」と書かれており、ネットでは税込み1100円で販売されている。

大谷は前日11日（同12日）のパイレーツ戦で「左膝の炎症」のため、途中交代。この日のホワイトソックス戦は大事を取ってスタメンから外れベンチスタートとなった。

それだけに、SNSでの愛犬投稿に「かわいいデコピン 大谷さんなりのファンへの気遣いだよね、こういうデコ投下は有り難くいただきます」「大谷君、インスタストーリーあげてくれてありがとう デコちゃんは連れてきてるのか、お家での様子を共有してくれたのか、どっちにしても、『大丈夫だよ』って言ってくれてるみたいで と、勝手に解釈するキモいファンです」などと言った声のほか「デコピンは酒豪やんなぁ」「一升瓶をぶん回すデコピン最高だなw」「デコピンは酒乱なん？（笑）」などと酒瓶のオモチャで遊ぶデコピンに癒やされたという声も寄せられた。