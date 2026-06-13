◇ナ・リーグ ブルワーズ−フィリーズ（2026年6月12日 ミルウォーキー）

ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が12日（日本時間13日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。先発投手としての史上最速となる球速を記録した。

初回、先頭で両リーグ最多24本塁打を放っているシュワバーを迎えると、2ボール2ストライクからの5球目、外角低めに104・5マイル（約168・1キロ）の直球を投じた。シュワバーがボール球と思い、バットを止めたもののファウルチップが捕手・コントレラスのミットに収まったとして空振り三振となった。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で104・5マイルは「2008年のピッチトラッキングシステム導入以降、先発投手による最速記録」と紹介した。

ミジオロウスキーはこの回、3者連続三振と抜群の立ち上がりを見せたが、2死からハーパーに対しても104・2マイル（約167・7キロ）、104・1マイル（約167・5キロ）を投じるなど、剛速球を連投。同記者は「彼はトップ16の記録全てを占めている」とも記し、先発投手の最速記録上位16位までを右腕が独占しているとも紹介した。

この日の登板前の時点で13試合に先発し7勝2敗、両リーグトップの防御率1・50と安定感抜群の成績を残しており、初のサイ・ヤング賞を狙うドジャース・大谷翔平にとっては強力なライバルとなっている。

ミジオロウスキーはクラウダー大から22年ドラフト2巡目（全体63位）でブルワーズ入団。昨年、メジャーデビューを果たし1年目は15試合で5勝3敗、防御率4・36。2メートル1の長身を武器に剛速球を繰り出す“怪物右腕”として知られている。