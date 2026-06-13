6月上旬のある日の深夜、都内の繁華街でじゃれ合うように肩を組んで歩く男性たち。ひとりはすっかり出来上がっているようで、道行く人に「こんにちは〜！」と明るく声をかけているが、その顔を見てびっくり。なんと大野智（45）ではないか。彼を両脇で支えるように歩くのは、SixTONESのジェシー（30）とDOMOTOの堂本剛（47）だ──。

【全身を見る】ジェシーの私服・派手なTシャツにハーフパンツ姿、足元は白い長めの靴下でまとめていた

5月末で嵐が活動終了し、大野も30年以上所属していた事務所を退所した。この夜は慰労会だったようで、大野たちは明け方近くまで飲み歩いた。3人の絆について、芸能関係者が語る。

「大野さんにとって、剛さんはJr.（現ジュニア）時代からの憧れの存在。剛さんも大野さんの表現力を高く評価し、自分のダンスを研究してくれたことが"うれしいし、幸せ"と語っていました。

また、ジェシーさんは、SixTONESがデビューする前、嵐のバックダンサーを務めていた頃に大野さんが優しく接してくれたことをずっと感謝していました。嵐の活動終了が決まった後、大野さんとLINEを交換したことがきっかけで、この日の会が実現したようです」

大野は黒いTシャツに黒いズボン、スニーカーというラフな服装で、気の置けない仲間たちとの集まりだったことがうかがえる。

胸元に特徴的な"タコ"のロゴマークが入ったTシャツについて、ファッション誌編集者は、「1970年代に米カリフォルニアで創業したブランド『ジョンセン・アイランド』の、日本円にして約1万円で販売されているアイテムとみられる。サーファー文化と密接に結びついたブランドで、海を愛する大野さんも共鳴したのでしょう」と指摘した。

個性的なファッション

堂本は、前面にグラフィックをあしらったミントグリーンのTシャツに黒いハーフパンツで、こちらもカジュアルな装いだ。前出のファッション誌編集者は、「このTシャツは、東京・原宿発の人気セレクトショップ『ビームス』が販売する1万円ほどのアイテムでしょう」と語った。

大野と堂本はマスクなしで街を闊歩していたが、ジェシーは黒いマスクに帽子とメガネで顔を隠していた。しかし、カラフルなアウターに白いハーフパンツと服装はド派手で、大きくロゴの入ったTシャツが特に目を引く。

「イギリスの大物ロックバンド『ザ・ストーン・ローゼズ』とファッションブランド『セントマイケル』がコラボし、今年4月に発売されたばかりのTシャツです。価格は税込4万9500円。

『セントマイケル』は、日米のクリエイターがタッグを組み、2020年AWからスタートした気鋭のブランドで、ヴィンテージ加工などストリート系のテイストで支持されている。

上級者向けの個性派ブランドだが、ジェシーさんは過去に『セントマイケル』のモデルを務めただけでなく、プライベートでも愛用しており、お気に入りのブランドのようです」

三者三様のファッションで、楽しい夜を過ごしたようだ。