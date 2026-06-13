【ナッシュビル（米テネシー州）１２日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表の新主将に就任して２日目のＤＦ板倉滉（アヤックス）が取材対応し、この日のダラス移動後、選手だけでミーティングを実施する考えを示した。

この日は１４日（日本時間１５日午前５時）の１次リーグ初戦オランダ戦（ダラス）に向け、大部分を非公開で調整した。前日１１日に主将ＭＦ遠藤航がチームを電撃離脱。主将を受け継いだ板倉は、冒頭の公開部分でも「さあ、行こう」と積極的に声を出し、仲間を鼓舞した。決戦が近づくにつれて、雰囲気の高まりを実感している。「みんながここから上げていかないといけないという気持ち。自然と練習の雰囲気も良くなり、厳しさ、激しさもどんどん出てきて、強度高く、いい練習ができている」。非公開では攻守の確認事項やセットプレーの練習も行ったとし、「雰囲気はすごくいい。緊張感も感じながら非常にいいトレーニングができている」と充実感をにじませた。

前日１１日朝に森保監督から遠藤の離脱と自身の主将就任を告げられた。全体ミーティングでは無念の離脱となった遠藤の気持ちを代弁し、「ここから気を引き締めてやろう」と訴えた。この日の練習後も、「初戦に向けての雰囲気作り。もう一段階、一体感を作れるように意識している。今の雰囲気でも問題はないが、もう一段階、グッと“ワンチーム”というところをこだわってやりたい」とさらなる一体感を追求する構えだ。

そこで、追加招集となるＦＷ町野修斗が合流する１２日のダラス到着後に、選手ミーティングを実施するとした。板倉は「全員がそろってからやりたい。初戦に向けて、一つの不安も取り除いていきたい。みんなが思っているところを共有したい」と狙いを明かす。前回カタールＷ杯では選手ミーティングでＧＫ川島永嗣が涙ながらに熱く語ったとされ、強豪のドイツ、スペイン撃破につなげた。

当時、Ｗ杯初出場だった板倉もチームに一体感が強まったことを実感。「先輩たちの言葉によってチームがグッと、もう一段階、気持ちが上がった印象がある。そこを狙ってやるわけではないが、自然とそういう風にはなってくると思う。ワンチームで、もう一段階（上げる）というところを作っていければ」とうなずいた。

新たなチームリーダーは、オランダ戦２日前のタイミングでミーティングを実施することで「メンタルや気持ちの部分、Ｗ杯への思いだけではなくて、今やっている中で不安や、戦術面などを確認した中で不安や難しさを感じている選手がいれば、それを聞きたい。とにかく一試合目に、どれだけみんなが気持ちよく臨めるかが大事になる」と狙いを強調した。