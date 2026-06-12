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AI時代に稼げる仕事とは？「間違いなく1000万円とか超える」と断言する意外な職業の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が「AI時代に稼げる仕事5選#shorts」を公開した。動画では、今後のAI時代において「1000万円とか超えると思う、間違いなく」と語る有望な職業として、「配管工」を挙げ、その理由について解説している。



動画内で話者は、配管工の業務について「配管を作ったり、メンテナンスをする人」と説明。アパートやマンション、一軒家などにおいて、水道管や排水口を下水につなげる設備の設置やメンテナンスを行うのが主な役割だと語る。



話者らがビジネスを展開する中で、不動産会社から「排水管洗浄ってできないの？」といった依頼が実際に寄せられるという。しかし、現状として「この排水管洗浄をできる会社さんがどんどん減っている」と指摘し、深刻な人手不足に陥っている背景を明かした。



さらに、業者が減少している理由について、排水管業務の難しさを挙げる。「本当に細い管で通していって、どこが悪いのかっていうのを調べていく」という繊細な作業に加え、管が古いために「事故もめっちゃ起こる」と、技術的な難易度の高さと作業に伴うリスクについて言及した。



このように、人手不足と高い技術が求められる難しさから、「めっちゃどんどん単価が上がっていってます」と市場価値が高騰している現状を解説。年収700万から800万にとどまらず、「間違いなく1000万円とか超えると思う」と力強く断言し、配管工がAI時代においても十分に稼げる職業であることを示して動画を締めくくった。