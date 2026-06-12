「ラブライブ！」とのコラボ企画で登場した三宅美羽さんと進藤あまねさん

■日本ハム 3ー0 DeNA（11日・エスコンフィールド）

可憐なスカート姿でのダイナミックな投球と、まさかの結果のコントラストに球場が沸いた。11日にエスコンフィールドで行われた日本ハム戦のファーストピッチに、人気声優の三宅美羽さんと進藤あまねさんが登場。「バリかわいいなー」とファンを虜にした。

試合は「ラブライブ!シリーズ×パ・リーグ6球団スペシャルコラボレーション」の一環として開催され、同作の声優を務める2人が大役を任された。三宅さんは演じるキャラクターの誕生日にちなんだ「626」、進藤さんは「121」の背番号を付けたホームユニホームを着用。両者ともにマウンドの手前から、大きく振りかぶって一斉に投球を開始した。

三宅さんは山なりながらも見事なノーバウンド投球を披露して満面の笑みを浮かべた。一方の進藤さんは豪快なフォームから投じるも、一塁側に大きく逸れるゴロとなり、恥ずかしそうな表情を浮かべた。投球後、三宅さんは「高めを意識しました」と回顧。日本ハムファンで2024年にも大役を務めた進藤さんは「緊張しつつも投げられてよかったです」と振り返った。

対照的な結果となったものの、一生懸命にグラウンドを彩った2人の声優の姿にファンも大喜びの様子だ。SNS上では「みうちゃんとあまねすかわいいやんけ！」「三宅さんも進藤さんも可愛い」「かわいい」「みやーけノーバン始球式マジか」「ノーバン始球式おめでとう！」「バリかわいいなー」と、称賛と歓喜の声が次々と寄せられた。（Full-Count編集部）