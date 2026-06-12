　Jリーグは12日、ハーフシーズンの特別大会・Jリーグ百年構想リーグにおけるクラブ別の賞金と特別助成金の一覧を公開した。

　J1百年構想リーグは地域リーグラウンドで勝点1あたり200万円の特別助成金を、プレーオフラウンドでは最終順位ごとに総額1億2000万円の特別助成金を交付。加えて優勝クラブに1億5000万円、2位に6000万円、3位に3000万円の賞金を授与した。

　J2・J3百年構想リーグは地域リーグラウンドで勝点1あたり50万円の特別助成金を、プレーオフラウンドでは最終順位ごとに総額6000万円の特別助成金を交付。加えて優勝クラブに1500万円、2位に750万円、3位に250万円の賞金が授与された。

　各クラブが獲得した合計金額は以下の通り。

※左の数字は最終順位

▽J1

1.ヴィッセル神戸　2億3100万円

2.鹿島アントラーズ　1億6000万円

3.セレッソ大阪　1億2000万円

4.FC東京　8300万円

5.FC町田ゼルビア　8300万円

6.名古屋グランパス　7000万円

7.サンフレッチェ広島　6800万円

8.川崎フロンターレ　6300万円　

9.ガンバ大阪　6300万円

10.東京ヴェルディ　6200万円

11.ファジアーノ岡山　5800万円

12.浦和レッズ　5500万円

13.横浜F・マリノス　4500万円

14.清水エスパルス　5200万円

15.柏レイソル　4400万円

16.京都サンガF.C.　4900万円

17.V・ファーレン長崎　4500万円

18.水戸ホーリーホック　3800万円

19.アビスパ福岡　4400万円

20.ジェフユナイテッド千葉　2500万円

▽J2・J3

1.ベガルタ仙台　3900万円

2.カターレ富山　2890万円

3.テゲバジャーロ宮崎　2840万円

4.ヴァンフォーレ甲府　1980万円

5.鹿児島ユナイテッドFC　1880万円

6.ブラウブリッツ秋田　1970万円

7.アルビレックス新潟　1970万円

8.北海道コンサドーレ札幌　1760万円

9.徳島ヴォルティス　1810万円

10.いわきFC　1750万円

11.サガン鳥栖　1800万円

12.湘南ベルマーレ　1740万円

13.横浜FC　1640万円

14.レノファ山口FC　1630万円

15.RB大宮アルディージャ　1680万円

16.高知ユナイテッドSC　1670万円

17.SC相模原　1570万円

18.ロアッソ熊本　1510万円

19.藤枝MYFC　1660万円

20.愛媛FC　1550万円

21.ガイナーレ鳥取　1500万円

22.FC岐阜　1540万円

23.ツエーゲン金沢　1490万円

24.ザスパ群馬　1280万円

25.奈良クラブ　1180万円

26.松本山雅FC　1420万円

27.大分トリニータ　1220万円

28.モンテディオ山形　1210万円

29.栃木シティ　1160万円

30.レイラック滋賀FC　1150万円

31.FC大阪　1100万円

32.ジュビロ磐田　1340万円

33.福島ユナイテッドFC　990万円

34.FC琉球　930万円

35.FC今治　1080万円

36.ヴァンラーレ八戸　1070万円

37.AC長野パルセイロ　870万円

38.カマタマーレ讃岐　1010万円

39.栃木SC　960万円

40.ギラヴァンツ北九州　800万円