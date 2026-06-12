Jリーグ全クラブの特別大会獲得金額が発表!! 王者神戸が最多2億3100万円、J2・J3覇者仙台は3900万円
Jリーグは12日、ハーフシーズンの特別大会・Jリーグ百年構想リーグにおけるクラブ別の賞金と特別助成金の一覧を公開した。
J1百年構想リーグは地域リーグラウンドで勝点1あたり200万円の特別助成金を、プレーオフラウンドでは最終順位ごとに総額1億2000万円の特別助成金を交付。加えて優勝クラブに1億5000万円、2位に6000万円、3位に3000万円の賞金を授与した。
J2・J3百年構想リーグは地域リーグラウンドで勝点1あたり50万円の特別助成金を、プレーオフラウンドでは最終順位ごとに総額6000万円の特別助成金を交付。加えて優勝クラブに1500万円、2位に750万円、3位に250万円の賞金が授与された。
各クラブが獲得した合計金額は以下の通り。
※左の数字は最終順位
▽J1
1.ヴィッセル神戸 2億3100万円
2.鹿島アントラーズ 1億6000万円
3.セレッソ大阪 1億2000万円
4.FC東京 8300万円
5.FC町田ゼルビア 8300万円
6.名古屋グランパス 7000万円
7.サンフレッチェ広島 6800万円
8.川崎フロンターレ 6300万円
9.ガンバ大阪 6300万円
10.東京ヴェルディ 6200万円
11.ファジアーノ岡山 5800万円
12.浦和レッズ 5500万円
13.横浜F・マリノス 4500万円
14.清水エスパルス 5200万円
15.柏レイソル 4400万円
16.京都サンガF.C. 4900万円
17.V・ファーレン長崎 4500万円
18.水戸ホーリーホック 3800万円
19.アビスパ福岡 4400万円
20.ジェフユナイテッド千葉 2500万円
▽J2・J3
1.ベガルタ仙台 3900万円
2.カターレ富山 2890万円
3.テゲバジャーロ宮崎 2840万円
4.ヴァンフォーレ甲府 1980万円
5.鹿児島ユナイテッドFC 1880万円
6.ブラウブリッツ秋田 1970万円
7.アルビレックス新潟 1970万円
8.北海道コンサドーレ札幌 1760万円
9.徳島ヴォルティス 1810万円
10.いわきFC 1750万円
11.サガン鳥栖 1800万円
12.湘南ベルマーレ 1740万円
13.横浜FC 1640万円
14.レノファ山口FC 1630万円
15.RB大宮アルディージャ 1680万円
16.高知ユナイテッドSC 1670万円
17.SC相模原 1570万円
18.ロアッソ熊本 1510万円
19.藤枝MYFC 1660万円
20.愛媛FC 1550万円
21.ガイナーレ鳥取 1500万円
22.FC岐阜 1540万円
23.ツエーゲン金沢 1490万円
24.ザスパ群馬 1280万円
25.奈良クラブ 1180万円
26.松本山雅FC 1420万円
27.大分トリニータ 1220万円
28.モンテディオ山形 1210万円
29.栃木シティ 1160万円
30.レイラック滋賀FC 1150万円
31.FC大阪 1100万円
32.ジュビロ磐田 1340万円
33.福島ユナイテッドFC 990万円
34.FC琉球 930万円
35.FC今治 1080万円
36.ヴァンラーレ八戸 1070万円
37.AC長野パルセイロ 870万円
38.カマタマーレ讃岐 1010万円
39.栃木SC 960万円
40.ギラヴァンツ北九州 800万円
J1百年構想リーグは地域リーグラウンドで勝点1あたり200万円の特別助成金を、プレーオフラウンドでは最終順位ごとに総額1億2000万円の特別助成金を交付。加えて優勝クラブに1億5000万円、2位に6000万円、3位に3000万円の賞金を授与した。
各クラブが獲得した合計金額は以下の通り。
※左の数字は最終順位
▽J1
1.ヴィッセル神戸 2億3100万円
2.鹿島アントラーズ 1億6000万円
3.セレッソ大阪 1億2000万円
4.FC東京 8300万円
5.FC町田ゼルビア 8300万円
6.名古屋グランパス 7000万円
7.サンフレッチェ広島 6800万円
8.川崎フロンターレ 6300万円
9.ガンバ大阪 6300万円
10.東京ヴェルディ 6200万円
11.ファジアーノ岡山 5800万円
12.浦和レッズ 5500万円
13.横浜F・マリノス 4500万円
14.清水エスパルス 5200万円
15.柏レイソル 4400万円
16.京都サンガF.C. 4900万円
17.V・ファーレン長崎 4500万円
18.水戸ホーリーホック 3800万円
19.アビスパ福岡 4400万円
20.ジェフユナイテッド千葉 2500万円
▽J2・J3
1.ベガルタ仙台 3900万円
2.カターレ富山 2890万円
3.テゲバジャーロ宮崎 2840万円
4.ヴァンフォーレ甲府 1980万円
5.鹿児島ユナイテッドFC 1880万円
6.ブラウブリッツ秋田 1970万円
7.アルビレックス新潟 1970万円
8.北海道コンサドーレ札幌 1760万円
9.徳島ヴォルティス 1810万円
10.いわきFC 1750万円
11.サガン鳥栖 1800万円
12.湘南ベルマーレ 1740万円
13.横浜FC 1640万円
14.レノファ山口FC 1630万円
15.RB大宮アルディージャ 1680万円
16.高知ユナイテッドSC 1670万円
17.SC相模原 1570万円
18.ロアッソ熊本 1510万円
19.藤枝MYFC 1660万円
20.愛媛FC 1550万円
21.ガイナーレ鳥取 1500万円
22.FC岐阜 1540万円
23.ツエーゲン金沢 1490万円
24.ザスパ群馬 1280万円
25.奈良クラブ 1180万円
26.松本山雅FC 1420万円
27.大分トリニータ 1220万円
28.モンテディオ山形 1210万円
29.栃木シティ 1160万円
30.レイラック滋賀FC 1150万円
31.FC大阪 1100万円
32.ジュビロ磐田 1340万円
33.福島ユナイテッドFC 990万円
34.FC琉球 930万円
35.FC今治 1080万円
36.ヴァンラーレ八戸 1070万円
37.AC長野パルセイロ 870万円
38.カマタマーレ讃岐 1010万円
39.栃木SC 960万円
40.ギラヴァンツ北九州 800万円