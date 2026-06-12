バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は12日、中国・臨沂でプール3第1週の第2戦が行われる。世界ランキング7位の男子日本代表は、同1位のポーランド代表と対戦する。

2大会ぶりのメダル獲得に向けて初戦で幸先の良いスタートを切った日本男子。世界1位の王者・ポーランド相手にどのような戦いを見せられるか注目が集まる。



■ポーランド主将の起用はあるか

日本は昨年、2021年の東京五輪でフランスを金メダルに導いたロラン・ティリ監督を招へいし、新体制でスタートを切った。しかし、VNLでベスト8敗退に終わると、世界選手権ではグループステージ敗退。28年のロサンゼルス五輪に向けた重要なシーズンとなる今季は、巻き返しが求められている。

そうした中、2大会ぶりのメダル獲得を目指すVNL初戦でパリ五輪以来の代表復帰を果たしたのが西田有志だ。1シーズンの代表活動休養を経てメンバー入りした26歳のオポジットは、ウクライナ戦でチーム最多の13得点をマーク。いきなり存在感を示し、昨年敗れていたウクライナ相手のストレート勝ちに貢献した。

そして迎える第2戦で戦うのは、世界ランキング1位のポーランド。2023、25年大会を制している王者であり、男子ではロシア（18、19年）以来史上2カ国目となる連覇を目指している。しかし、11日に行われた初戦ではスロベニアにフルセットの末に敗戦。初戦で出場機会のなかった主将アレクサンデル・シリフカが起用されるかも焦点となる。

一方の日本もポーランド戦を前に、主将の石川祐希と小野寺太志をリザーブに回し、アウトサイドヒッターの富田将馬、ミドルブロッカーの西本圭吾を登録。コートキャプテンは副主将の髙橋藍が務める予想となっている。石川を欠く中、髙橋、西田を中心に、ウクライナ戦で途中出場から存在感を見せた宮浦健人らの活躍も鍵を握りそうだ。

初戦でウクライナ相手に昨年のリベンジを果たし、好スタートを切った日本男子。初戦黒星発進となった王者・ポーランドを相手にどのような戦いを見せるのか。その戦いに注目が集まる。

■試合情報

日本vs.ポーランド

試合開始：日本時間 6月12日（金）21時00分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT、VOLLEYBALL TV（VBTV）

テレビ放送情報：BS-TBS（20:54～）