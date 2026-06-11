山梨県産“廃棄ロス桃”使用。リアルな香りのFERNANDA「モモ コレクション」今年も発売



「FERNANDA(フェルナンダ)」が、6月12日(金)、「モモ コレクション」を発売。リアルな香りを追求した、大人気の「モモ コレクション」が今年も登場する。

フレッシュな果汁感と皮のニュアンスまで再現したリアルなモモの香りを、通年販売の5アイテム含む全22アイテムでラインアップ。みずみずしい初夏を彩る。

フェルナンダ直営店舗やフェルナンダ公式オンラインストア、全国のバラエティショップ等にて購入可能だ。

人と地球に優しいサスティナブルフレグランス

FERNANDAは、香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランド。「Do good for us ＆ Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案している。

日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う(*1)、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えている。

皮をむいた瞬間のような桃の香り



FERNANDAの「モモ コレクション」は、2021年より販売をスタート。

市場には多くのモモの香りが存在するが、FERNANDAが目指したのは“本物のモモ”の香り。

一般的にモモの香りのフレグランスは、お菓子のような甘さが強調されたものや、可愛らしい甘さを重視した香りが多くみられるが、そうしたイメージを覆すべく開発されたのが、FERNANDAの「モモ コレクション」だ。

まるでその場で皮をむいた瞬間のようなみずみずしさ、あふれる果汁感、自然で爽やかな甘さをリアルに再現した。性別や年齢を問わず使いやすい“本物のモモ”の香りとなっている。

山梨県産モモの“ロス果実”をフレグランスに



愛情たっぷりに育てられた美味しい桃の中にも、出荷時期や規格の都合により、やむを得ず廃棄されてしまう“ロス果実”が存在する。

同コレクションには、そんな“ロス果実”から抽出した「アップサイクルモモ果実エキス(*2)」を配合。山梨県産の、緻密に詰まった果肉と濃厚な甘みが特徴の品種・なつっこの“ロス果実”を活かした、サスティナブルなフレグランスになっている。

山梨県笛吹市の桃農園「モリタファーム」との取り組みも4年目を迎え、自然の恵みを無駄にしないFERNANDAのサスティナブルな活動は、多くの反響を得るようになったという。



「モリタファーム」は、生産量日本一の桃源郷・山梨県笛吹市で1948年から桃を専門に栽培している桃農園。美味しい桃で喜んでもらうことを目標に、生産だけでなく、加工や販売までのすべてを自分たちの手で行い、採りたての完熟桃を届けている。





数量限定「モモ コレクション」は、直営店舗・公式オンラインストア取扱商品として「オードパルファム(50ml)」5,500円、「プレミアムハンドクリーム(50g)」1,540円、「ミニフレグランスセット」3,740円、「プレミアムボディソープ(360ml)」3,300円、「シュガースクラブ(300g) 」3,960円、「プレミアムボディミスト(95ml)」3,080円、「プレミアムシャンプー(360ml)」3,080円、「プレミアムコンディショナー(360ml)」3,080円、「プレミアムヘアオイル(140ml)」3,740円など、全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品として「リッチオーデコロン(30ml)」1,870円、「リネンスプレー(100ml)」1,650円などがある。なお、価格はすべて税込。

同ブランドでは、これからもすべての人のために、そして地球のために、持続可能な未来を目指した取り組みを続けていくとしている。

心躍るもぎたてモモの香りが、すてきな夏を演出してくれるはず。フレッシュでジューシーなモモの香りを存分に満喫して。

モモ コレクション詳細：https://fernanda.jp/blogs/fernanda-style/momo2026

FERNANDA HP：https://www.fernanda.jp

FERNANDA Instagram：https://www.instagram.com/fernanda_jp

*1 バルク製造

*2 保湿成分

(鈴木 京)