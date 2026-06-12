日本の主力ロケット・H3ロケット6号機が12日午前9時53分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。

機体は予定された軌道に到達し、打ち上げは成功しました。

ＪＡＸＡや三菱重工のスタッフは

ダミー衛星を搭載した2段目ロケットが高度500キロの予定軌道に投入されると、種子島宇宙センターで打ち上げを見守っていたＪＡＸＡや三菱重工のスタッフからは、拍手が起こりました。中には涙ぐむ姿も見られました。

大学や民間企業が開発した小型衛星6基も、順次、軌道へと投入される予定です。

失敗の対策を経て

今回は低コスト化のため、ロケット両脇の補助ロケットを使わず、メインエンジンを2基から3基に増やしています。国産の大型主力ロケットととしては初めての試みで、打ち上げ費用をかつてのH2Aの半分=およそ50億円に抑えることを目指しています。

H3ロケットはH2Aの後継機で、去年12月の前回は、打ち上げに失敗しました。今回は、失敗の原因となった衛星の台座を樹脂で補強するなど対策をとって臨んだ打ち上げでした。

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