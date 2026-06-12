今日6月12日(金)は、北海道から関東や東海、近畿、中国で晴れ間が出ますが、急な雷雨に注意が必要です。四国と九州はおおむね晴れるでしょう。沖縄は梅雨空で、先島諸島では大雨にご注意ください。

大気の状態不安定

今日12日(金)は上空に強い寒気が流れ込み、北海道から中国地方にかけて大気の状態が非常に不安定です。朝は晴れていても、昼前後から急に真っ黒な雲が広がりやすく、短時間に強い雨が降るおそれがあります。外出の際は雨具を持ち、空模様の変化にこまめに注意してください。

急な雷雨に注意

北海道から関東、東海、近畿、中国の内陸や山沿いを中心に、午後は急な雷雨に注意が必要です。雷鳴が聞こえたら、頑丈な建物や車の中に避難し、屋外でのスポーツや農作業は中断してください。落雷の危険があるため、木の下や高い場所、川や海辺からは速やかに離れるようにしましょう。

先島諸島は大雨に注意

沖縄は梅雨空が続き、とくに先島諸島の石垣島や宮古島などでは発達した雨雲がかかり、大雨となるおそれがあります。短時間で道路冠水や河川の増水、土砂災害の危険が高まるため、最新の警報・注意報を確認してください。不要不急の外出は控え、側溝や川の様子を見に行くのは大変危険ですのでやめましょう。