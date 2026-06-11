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林昌範の体に起きていた異変。「しゃがめない」元プロ野球選手に関節ケアの第一人者が指摘した“足首のズレ”が招く全身の痛み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式 関節整体ちゃんねる」が、「腰痛や首・肩の痛みは足首が原因だった!?関節のズレが招く負の連鎖とは【林昌範さん】」と題した動画を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手の林昌範氏の体をチェックし、首や腰の痛みの意外な原因が「足首」にあることを解き明かしている。



約16年間の現役生活を終え、現在は家業の自動車学校で経理などを担当している林氏。長時間のパソコン作業により「首はずっと痛い」と語り、現役時代から抱える肩や肘の痛みも相まって「どうしようもない」と悩みを打ち明けた。



体の状態を確認していくと、高校時代に骨折した左足首の可動域が極端に狭いことが判明。角田氏が「しゃがむ」動作を促すと、林は途中でバランスを崩し、「これ以上無理ですよ」「絶対無理です！」と苦笑いを浮かべた。足首が動かないことで膝や股関節が正常に機能せず、代償動作として腰や首に負担がかかるという“負の連鎖”を解説した。



施術では、ズレていた足首の関節を丁寧に調整。浮いていた足の指がしっかりと地面を捉えるようになると、林氏は「全然違う」と驚きを見せた。また、同じく野球に打ち込む息子と「キャッチボールをやりたい」という親としての目標も語り、関節ケアへの意欲を見せた。



日々の不調の根本原因にアプローチし、健康寿命を延ばす関節ケアの重要性がよくわかる内容となっている。