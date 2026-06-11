お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿（43）が11日までに自身のインスタグラムを更新。帰国中の飛行機の中で観戦できなかったNBAファイナル第4戦速報をしてくれた芸人仲間を明かした。

プライムビデオのNBA中継リポーターを務めるためにアメリカを訪れた松尾。そしてNBAニックスファンでもあるため中継内でも興奮しながら現地リポートしていた。

自身のインスタグラムでは「最高だったぜ ニューヨーク！！また絶対来たい！！次は冬に来てみたい」とマジソン・スクエア・ガーデン（MSG）での自撮りショットなどを投稿した。

NBAファイナル第4戦は、帰国の飛行機搭乗していたため試合を観戦することはできなかった。その中で試合速報してくれたのは、芸人仲間でアメリカに住む渡辺直美だった。渡辺は自身のインスタグラムストーリーでは速報LINEのスクリーンショットを投稿していた。

松尾もストーリーズ「飛行機で見れないから直美がLINEで実況してくれた！！ありがとう！！ｗ」と感謝した。そして渡辺からのLINEのスクリーンショットを引用して「こんな形実況ないよｗマジハラハラした」と公開した。

ニックスは第4戦で、前半27点ビハインドで折り返した。第3Qに最大29点ビハインドとなった。ここから反撃開始。75―90と15点ビハインドで最終Qに突入した。

最終Qも20―4のランを決めて勢いは止まらず。105―106と1点ビハインドで迎えた残り1.2秒で。ブランソンの外れたシュートをOG・アヌノビーがリバウンドに飛び込んでティップショットを決める大逆転勝利でNBA王者へ王手をかけた。