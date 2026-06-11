回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、平日限定で90円（以下、税込み）で週替わりの対象メニューが楽しめる「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を、6月11日から期間限定で販売します。

【画像】やっす！ 全部“90円”の「平日（得）メニュー」を見る！

同月17日までの期間は、「香ばし炙（あぶ）りおにぎり」（通常価格160円〜）と「あおさの味噌（みそ）汁（※地域により赤だし）」（通常価格260円〜）がラインアップ。

同月18〜24日の期間は、「香ばし炙りおにぎり〜たらこのせ〜」（通常価格210円〜）と「さっぱりシューアイス」（通常価格110円〜）が登場。

同月25日〜7月1日の期間は、「香ばし炙りおにぎり」と「ちょこっと氷つゆそうめん」（通常価格160円〜）が販売されます。

同社は、「昨今の物価高騰により、日々の食事における選択肢も変化する中で、かっぱ寿司は“あなたの街の食堂”として、外食でありながらも日常の食事として安心して選んでいただける存在でありたいと考えています」とコメントしています。

一部改装中店舗を除く、かっぱ寿司全店で販売されます。

※時期・店舗により価格が異なる場合があります。