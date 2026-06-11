どっちが正解？フェードで飛ばすコツは“体の向き”が超重要

「なかなかうまくならない」「練習やラウンドもモチベーションが上がらない」。

そんなゴルファーたちにステキな笑顔でゴルフが楽しくなる上達法を教えてくれるのが"ときめきワンポイントレッスン”。今回は、桑村美穂さんの登場です。

アドレスは左、フェースはスクエア

“フェードで飛ばす”は向きが大事！

One Point Lesson

スライスではなく、曲がり幅も計算できて飛距離も伸びる“フェード”で飛ばすには「フェースと軌道の管理」が大切です。まずはアドレスが重要で、スイング軌道を目標方向に対してややアウトサイド・インにするため、両足と両肩、それぞれのラインを目標方向よりも左に向けてオープンに構えましょう。

スイング中に注意してほしいのはフェース向き。目標方向よりフェースが開いてしまうと大きなスライスになるので、アドレスの時点でしっかりと目標方向に対してスクエアに向ける。スイング中もスクエアな向きを維持しながら打ってください。

アドレスの向きにそって振る

目標に対してアドレスの向きはオープン、フェース向きはスクエア。この状態からスタンスの向きなりに、クラブを左に振り抜いていくことでフェードが打てる

肩のラインが目標方向に向かないように注意（上）。肩の向きが足のラインよりもクローズになった状態でのスクエアフェースは、ターゲットに対して開いた向きになるため（下）、軽いスライスボールが出てしまう

One Point Lesson

バックスイングでは、グリップエンドと体の距離が離れないように注意しながら、体の回転でクラブを上げましょう。目標に対してスクエアなフェース向きをキープしながら振れるので、方向性とインパクト時のエネルギー伝達効率が上がります。

写真のようにグリップエンドをおヘソに当てる「クラブを短く持った素振り」をすると、この感覚がつかみやすいですよ。

手だけで振り上げるバックスイングはNG。フェースが開いたり、クラブが構えた向きよりもインサイドに上がりやすくなってしまう

いかがでしたか？ 向きに注目しましょう！

桑村美穂

●くわむら・みほ/埼玉県出身。JLPGA最終プロテストに3年連続進出中。長身から繰り出されるビッグドライブと切れ味のあるアイアンショットを武器に、ミニツアーでいくつもの勝利を手にしている若手の注目株。

【Instagram】kuwami_7.27

写真＝小林司

協力＝ジャパンゴルフスクール