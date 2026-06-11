サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で練習を再開した。MF伊東純也は練習後に取材に応じ、サポートメンバーの吉田麻也、メンターとして帯同しているMF南野拓実の存在に感謝した。

ナッシュビルSCのトレーニング施設では初の練習となったこの日は、メンバー26人に加え、吉田、南野を含めた合計28人がトレーニングに参加した。

14日（日本時間15日）の1次リーグF組初戦オランダ戦（ダラス）へ向け、チームは総仕上げに突入している段階。伊東は「開幕が近づいてきていて、チームでも上の人(長友)佑都くんだったり、麻也くんとか、そういう選手が声出してると思いますし、盛り上げてくれているのはありがたい」と、短期決戦の難しさを熟知する選手への感謝を口にした。

また、南野についても「ずっと一緒にいた仲間。いてくれて嬉しい。練習前に拓実が話して、“チャレンジャーだから”というような、士気を上げる感じのようなことを言ってくれた」と明かしていた。

オランダとの初戦を見据え、「(ダラスでの)初戦は大丈夫だと思いますけど、暑さは本当ｎ難しくなってくる。やっぱり個々のコンディション上げるのが一番だし、あとは映像を見てチームとして確認していくのが大事かなと思います」と強調していた。