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料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食ほぼ30kcal＆120円！牛角完全再現の“丸ごと塩オクラ”がウマ痩せすぎた…！」と題した動画を公開しました。TikTokで270万回、YouTubeで177万回以上再生されたと明かしており、人気焼肉チェーン「牛角」のメニューを自宅で低コストかつ簡単に再現する方法を紹介しています。



動画では、約10本のオクラを使用します。下準備のハイライトは、オクラのケバケバを取る工程です。手が痒くならないよう、オクラを袋に入れ、販売されている網に入った状態のまま塩揉みをするという画期的なアイデアを披露。「網ごとゴシゴシすることによって、この表面の方を塩と一緒にケバケバが取れる」と独自のコツを伝授しました。その後、沸騰したお湯で90秒ほど茹で、氷水で締めてからヘタを切り落とします。



特製ダレは、白だしをベースに、酢、砂糖、塩昆布、いりごま、水を混ぜ合わせて作ります。このタレに保存容器でオクラを浸し、冷蔵庫で30分から2時間ほど寝かせれば完成です。



氷を敷いた器に盛り付けたオクラを実食したしらっちさんは、「この漬けダレが本当最高なんですよ」と絶賛。白だしの塩味とお酢の酸味、砂糖のコクが絶妙に絡み合い、「気づいたら箸止まらんやつ」と無限に食べられる美味しさをアピールしました。また、1食あたり約119円、カロリーも約30kcalと、「完全にバグですね」と驚きのコストパフォーマンスとヘルシーさも強調しています。



ダイエット中にも罪悪感なく楽しめるオクラの副菜。日々の献立や、お酒のお供として作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・オクラ 約10本

・塩 小さじ1（塩揉み用）

・白だし 大さじ4

・酢 小さじ1

・砂糖 大さじ2

・塩昆布 約3g

・いりごま 小さじ2

・水 200ml



［作り方］

1. オクラを網に入れたまま袋に入れ、塩小さじ1を加えて揉み込み、ケバケバを取る。

2. 沸騰したお湯にオクラを網ごと入れ、ザルなどで蓋をして約90秒茹でる。

3. 茹で上がったオクラをザルにあげ、水で洗った後、氷水で冷やして締める。

4. 冷えたオクラのヘタとガクの部分を切り落とし、保存容器に並べる。

5. 白だし、酢、砂糖、塩昆布、いりごま、水を加え、砂糖が溶けるまで全体をよく混ぜ合わせてタレを作る。

6. オクラをタレに浸し、冷蔵庫で約30分（しっかり味を染み込ませる場合は約2時間）冷やして待機させる。

7. 器に氷を敷き、オクラとタレの具材を盛り付ければ完成。