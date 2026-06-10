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新NISAで失敗する人には共通点があります。50代60代が見落としやすい失敗パターンを徹底解説します！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、「新NISAで失敗する人には共通点があります。50代60代が見落としやすい失敗パターンを徹底解説します！」を公開した。動画では、50代・60代に向けた資産運用ガイドとして、商品選びの後に取り組むべき具体的なステップと、相場下落時の正しい対処法について解説している。



鳥海氏はまず、新NISAの普及により「オルカン」や「S&P500」を購入する人が増えた一方、商品選びだけで満足してしまう傾向があると指摘。「50代、60代の方は若者と違い、運用できる期間が短く、資産を取り崩す時期も近い」と述べ、目的地を持たないまま投資を始める危険性に警鐘を鳴らした。



無計画な運用による失敗を防ぐ策として提示したのが、「ゴールからの逆算」である。老後の理想的な生活費から現実の年金受給額を差し引き、不足分を明確化。その後「金融電卓」を活用して、不足分を補うための目標金額と、月々の積立額を導き出す手順を実演した。鳥海氏は「目標が決まっているからこそ、頑張って積み立てようと努力する」と語り、基準の有無が将来的な資産の増減に直結すると強調した。



さらに、投資家が恐れる「暴落」への向き合い方について、資産形成期と取り崩し期で対応を分けるべきだと説いた。積立中は「安いときに大量に株を買うことができる」ため相場下落を気にする必要はない。しかし、取り崩し期において最高値から20％以上下落した際は「取り崩しをストップし、現金から充当していく」という防衛策を事前に定めておく意義を語った。



最後に「投資先はできるだけシンプルに」と助言し、複雑なポートフォリオを避けるよう促した。自身の生活水準に合わせた明確な基準とルールを構築し、長期的な視点で継続していく姿勢こそが、手堅い資産形成の鍵となるようだ。