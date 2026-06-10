スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアで、メインタワー「イエスの塔」が完成し、設計したアントニ・ガウディの没後100年となる10日、式典が行われます。

140年以上建設が続き“未完の教会”として知られるスペインのサグラダ・ファミリアで、メインタワーとなる「イエスの塔」が完成を迎えました。イエスの塔は頂上に十字架が据えられ、高さ172.5メートルとなり、世界でもっとも高い教会となります。

設計したアントニ・ガウディの命日となる10日は、ローマ教皇レオ14世が訪れ、イエスの塔の完成とガウディ没後100年を記念するミサと式典が行われます。

佐藤篤志記者（NNNバルセロナ）「サグラダ・ファミリアの前では式典の準備が進められていて、モニターが設置され、清掃も行われています」

歴史的瞬間をひと目見ようと、現地にはすでに多くの人が集まっています。

訪れたカトリック信者「サグラダ・ファミリアのすぐ近くで式典や教皇の到着が見たいです。きっと最高でしょうね」

数千人のカトリック信者が訪れるとみられていて、塔の完成を祝います。