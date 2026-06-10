佐々木尽 9・21アジア3冠王座統一戦 快勝での“アジア卒業”を宣言
東洋太平洋ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が9日、都内で会見し、9月21日に日本＆WBOアジア・パシフィック同級王者セムジュ・デビッド（中日）とアジア3冠王座統一戦に臨むことを発表した。
昨年6月、世界初挑戦でWBO王者ノーマン（米国）に5回KO負けして以来の世界再挑戦に向けて落とせない一戦。「世界基準からしたらこの試合は勝って当たり前。KOで見せたい」と快勝での“アジア卒業”を宣言した。
by ライブドアニュース編集部
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東洋太平洋ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が9日、都内で会見し、9月21日に日本＆WBOアジア・パシフィック同級王者セムジュ・デビッド（中日）とアジア3冠王座統一戦に臨むことを発表した。
昨年6月、世界初挑戦でWBO王者ノーマン（米国）に5回KO負けして以来の世界再挑戦に向けて落とせない一戦。「世界基準からしたらこの試合は勝って当たり前。KOで見せたい」と快勝での“アジア卒業”を宣言した。