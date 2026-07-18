■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー0 ベルギー（17日、Asueアリーナ大阪）【写真で見る】「ドーン！」な甲斐選手ネーションズリーグの男子予選ラウンド第3戦で、男子日本代表（世界ランク5位）はベルギー（同19位）にストレートで勝利。史上初の11連勝で、予選首位通過を決めた。この試合で解説を務めた元日本代表の福澤達哉さん（40）がベルギー戦の勝因と次戦（19日）対戦する世界ランク14位のア